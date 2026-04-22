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Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज

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Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक या जन्म तारीख भी व्यक्ति की सोच और उसके व्यवहार से जुड़े कई राज खोलता है. आज हम आपको अंक ज्योतिष के अनुसार, उन तारीखों पर जन्मे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मैन्युपुलेटिव माने जाते हैं. ये लोग स्मार्ट होते हैं, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज आसानी से पढ़ लेते हैं

Abhay Sharma | Apr 22, 2026, 07:40 PM IST

1.मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं ये लोग

मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं ये लोग
1


अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 7, 8, 14, 16, 17, 23, 25 या 26 हुआ है तो इसका मतलब है आप लोगों को गहराई से समझते हैं. कई बार जितना लोग खुद को समझते हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा आप उन्हें समझते हैं. (AI Image)

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2.अवेयरनेस और स्मार्ट सोच

अवेयरनेस और स्मार्ट सोच
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे लोग सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उनके बोलने के अंदाज़ में बदलाव पहचान लेते हैं और वो चीजें भी देख लेते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं. यही वजह है कि इन्हें कुछ लोग “मैनिपुलेटिव” मान लेते हैं. पर असल में यह इनकी हाई अवेयरनेस और स्मार्ट सोच होती है. (AI Image)

3.बुध, केतु और शनि का प्रभाव 

बुध, केतु और शनि का प्रभाव 
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर बुध, केतु और शनि का प्रभाव होता है. इस वजह से ऐसे लोगों में विश्लेषण करने की क्षमता, भावनाओं पर नियंत्रण और प्रभावशाली बातचीत की ताकत होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. आगे बढ़ने और लीडर बनने के लिए या फिर अहंकार और कंट्रोल करने के लिए. (AI Image) 

 

4.अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें

अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें
4

कुल मिलाकर समझ और जागरूकता एक गिफ्ट है और उसका सही इस्तेमाल ही आपकी असली पहचान बनाता है. आपको अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, यह सबसे जरूरी है. (AI Image) 

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5.डिस्क्लेमर-

डिस्क्लेमर-
5

यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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