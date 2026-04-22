Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज

3 . बुध, केतु और शनि का प्रभाव

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अंक ज्योतिष के अनुसार, इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर बुध, केतु और शनि का प्रभाव होता है. इस वजह से ऐसे लोगों में विश्लेषण करने की क्षमता, भावनाओं पर नियंत्रण और प्रभावशाली बातचीत की ताकत होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. आगे बढ़ने और लीडर बनने के लिए या फिर अहंकार और कंट्रोल करने के लिए. (AI Image)