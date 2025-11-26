FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

धर्म

Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा

Numerology- Success in Spiritual Field: आज हम आपको उन तारीखों पर जन्मे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लोग दूसरों से काफी अलग होते हैं. इनकी यही बात इन्हें खास बनाती है. अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे ये लोग अध्यात्म की दुनिया में कदम रख दें तो खूब नाम और पैसा कमा सकते हैं. 

Abhay Sharma | Nov 26, 2025, 11:12 PM IST

1.अध्यात्म की दुनिया में सफलता पाते हैं इस मूलांक के लोग

अध्यात्म की दुनिया में सफलता पाते हैं इस मूलांक के लोग
1

हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 की. अंक ज्योतिष के अनुसार, जिनकी जन्मतिथि 4, 13, 22 या 31 होती है, उनका मूलांक 4 होता है और उनके जीवन में राहु की विशेष कृपा रहती है. 

2.राहु मजबूत स्थिति में हो तो मिलती है अद्भुत सफलता

राहु मजबूत स्थिति में हो तो मिलती है अद्भुत सफलता
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, राहु भले ही एक छाया ग्रह है, लेकिन जब ये मजबूत स्थिति में होता है तो ऐसे लोगों को अद्भुत सफलता, आकर्षण और आध्यात्मिक शक्ति देता है. 

3.अध्यात्म और गूढ़ विद्या में गहरी रुचि

अध्यात्म और गूढ़ विद्या में गहरी रुचि
3

मूलांक 4 वाले लोग बचपन से ही धर्म, अध्यात्म और गूढ़ विद्या में गहरी रुचि रखते हैं. इनकी सोच और नजरिए में एक अलग ही गहराई होती है. ये लोग रहस्यमय होते हैं और इनकी ऊर्जा दूसरों को अपनी ओर खींचती है. 

4.कभी हार नहीं मानते मूलांक 4 के जातक

कभी हार नहीं मानते मूलांक 4 के जातक
4

चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आएं, ये कभी हार नहीं मानते हैं. इनके लिए सफलता की राह सामान्य नहीं होती, लेकिन मेहनत और धैर्य से ये शून्य से शिखर तक का सफर तय कर लेते हैं. 

5.भीड़ से अलग चमकते हैं इस मूलांक के लोग 

भीड़ से अलग चमकते हैं इस मूलांक के लोग 
5

इनकी खासियत ये है कि ये भीड़ से अलग नजर आते हैं.अंक ज्योतिष के अनुसार राहु इन्हें तेज बुद्धि, असाधारण आकर्षण और गहरी समझ देता है.  इनके भीतर नेतृत्व की क्षमता और दूसरों की भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता होती है. 

6.रखते हैं हर जगह अपनी छाप छोड़ने की ताकत 

रखते हैं हर जगह अपनी छाप छोड़ने की ताकत 
6

ये लोग अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी माहिर होते हैं. इनकी जिंदगी में अक्सर असाधारण अनुभव और अद्वितीय मौके आते हैं. वहीं ये अगर साधु-संत बनें, राजनीति, मैनेजमेंट और मीडिया आदि में कहीं भी काम करें, हर जगह अपनी छाप छोड़ने की ताकत रखते हैं.

7.जो ठान लें, वो करके दिखाते हैं

जो ठान लें, वो करके दिखाते हैं
7

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के जातकों के जीवन में राहु मैच्योरिटी, दूरदर्शिता और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं. अगर ये कुछ ठान लें तो उसे पूरा करके ही मानते हैं. इनपुट- आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

