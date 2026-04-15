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Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी  

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Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी  

Numerology- Rahu Blessed Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है और इस मूलांक के ग्रह स्वामी राहु हैं, जो इन्हें रहस्यमय और बेहद खास बनाते हैं. इस मूलांक के लोगों से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है.   

Abhay Sharma | Apr 15, 2026, 11:32 PM IST

1.मूलांक 4 

मूलांक 4 
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अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 4 के जातक कहलाते हैं.  इस मूलांक के  लोगों पर राहु ग्रह की विशेष कृपा होती है. ये लोग सामान्य से अलग सोच रखते हैं और हर काम में सफलता पाते हैं.  ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से हर चुनौती का सामना करते हैं. (AI Image)

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2.इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी

इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी
2

इस मूलांक के लोग दुश्मनों से कभी सीधे नहीं टकराते, बल्कि चुपचाप प्लान बनाकर उन्हें कमजोर कर देते हैं. दुश्मन समझ ही नहीं पाते कि इनके खिलाफ क्या हो रहा है. ऐसे लोग शत्रुओं की कमजोरियों को अच्छी तरह पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार अपनी चाल चलते हैं.  (AI Image)

3.हर काम में मिलती है सफलता

हर काम में मिलती है सफलता
3

राहु इन लोगों को अप्रत्याशित सफलता और अचानक अवसर देता है और जहां दूसरे लोग संघर्ष करते रहते हैं, ये लोग राहु की कृपा से ऐसे मौके पा लेते हैं, जो उनकी जिंदगी बदल देती है. ये लोग नई तकनीक, रिसर्च, राजनीति, कानून या गुप्त कार्यों से जुड़े क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. इनकी अंतर्दृष्टि बहुत तेज होती है. (AI Image)

4.करियर और आर्थिक स्थिति क्या होती है

करियर और आर्थिक स्थिति क्या होती है
4

ये लोग करियर में धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ते हैं, इन्हें पारंपरिक नौकरियों की बजाय रिसर्च, जांच, प्रबंधन या गुप्त सेवाओं से जुड़े क्षेत्र ज्यादा सूट करते हैं. राहु की कृपा से इनकी आर्थिक स्थिति भी समय के साथ मजबूत होती है। हालांकि, शुरुआत में संघर्ष रहता है, लेकिन 35 के बाद सफलता मिलती है.  (AI Image)

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5.स्वास्थ्य, रिश्ते और क्या हैं उपाय

स्वास्थ्य, रिश्ते और क्या हैं उपाय
5

अंक ज्योतिष के अनुसार स्वास्थ्य के मामले में इन लोगों को जोड़ों के दर्द, तनाव और नींद की समस्या हो सकती है. इसलिए योग और ध्यान इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. रिश्तों में ये वफादार और भावनाओं को कम व्यक्त करने वाले होते हैं. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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