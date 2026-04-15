Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी  

5 . स्वास्थ्य, रिश्ते और क्या हैं उपाय

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अंक ज्योतिष के अनुसार स्वास्थ्य के मामले में इन लोगों को जोड़ों के दर्द, तनाव और नींद की समस्या हो सकती है. इसलिए योग और ध्यान इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. रिश्तों में ये वफादार और भावनाओं को कम व्यक्त करने वाले होते हैं. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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