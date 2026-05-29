Numerology: जुबान से मीठे और दिल के काले होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी से नहीं बताते अपने मन की बात

5 . कूटनीतिज्ञ होते हैं मूलांक 8 के लोग

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किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इनके स्वामी ग्रह शनि हैं. यही वजह है कि ये लोग बहुत ही मेहनती, शांत और व्यवहारिक होते हैं. ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों को किसी को बताते नहीं है. साथ ही बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं. वास्तविक उद्देश्य आसानी से किसी को समझ नहीं आता.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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