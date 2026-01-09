Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता

2 . पैसा कमाने में माहिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग

2

किसी भी महीने की 11 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक के स्वामी चंद्रमा है. अंक ज्योतिष की मानें तो यह लोग बिजनेस माइंड होते हैं. ये बेहद कम उम्र में ही अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं. वहीं अपनी बुद्धि और किस्मत के बल पर 30 साल की उम्र तक ही करियर के शिखर पर पहुंच जाते हैं.