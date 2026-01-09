Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 09, 2026, 01:46 PM IST
1.मूलांक क्या है
अंक ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्व मूलांक का है. किसी भी महीने 1 से लेकर 31 तारीख तक में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है. इनका प्रतिनिधित्व मूलांक के अलग अलग स्वामी ग्रह करते हैं.
2.पैसा कमाने में माहिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग
किसी भी महीने की 11 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक के स्वामी चंद्रमा है. अंक ज्योतिष की मानें तो यह लोग बिजनेस माइंड होते हैं. ये बेहद कम उम्र में ही अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं. वहीं अपनी बुद्धि और किस्मत के बल पर 30 साल की उम्र तक ही करियर के शिखर पर पहुंच जाते हैं.
3.रचनात्मक और बुद्धिमान
किसी भी महीने की 13, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोग बहुत ही रचनात्मक और बुद्धिमान होते हैं. इनका मूलांक 3 और 4 होता है. मूलांक 3 का स्वामी ग्रह गुरु और 4 का राहु होता है. यही वजह है कि यह दोनों ही मूलांक के लोग रचनात्मक और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं. ये छोटी उम्र में ही करियर और व्यापार में बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं.
4.मेहनती और किस्मत के धनी होते हैं
किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में लोगों का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह शनि है. इस मूलांक के लोग काफी मेहनती और किस्मत के धनी होते हैं. इस मूलांक के लोगों पर किस्मत मेहरबान होती है. कम उम्र में शिखर पहुंच जाते हैं.