Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता
AFG vs PAK: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच; तीन खिलाड़ियों की मौत के बाद लिया फैसला
फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर 30 लाख का पर्सनल लोने लेने पहुंची थी महिला, प्राइवेट बैंक वालों ने इस तरह से पकड़ा
IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम
Numerology: बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
धनतेरस पर खुला 160 साल पुराना 'बांके बिहार मंदिर' का खजाना, 54 साल से बंद थे विशेष कपाट
IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पर्थ की पिच
Shreyas Iyer: क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस अदाह शर्मा को डेट कर रहे हैं श्रेयस अय्यर? वीडियो ने मचाया तहलका
Dhanteras 2025 पर सोना-चांदी के साथ भूलकर भी न करें इन 3 धातुओं की खरीदारी, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी
धर्म
Abhay Sharma | Oct 18, 2025, 04:32 PM IST
1.कैसे निकालें मूलांक?
आप अपनी जन्म की तारीख से अपना मूलांक पता लगा सकते हैं. इसके लिए जन्म की तारीख की संख्याओं को आपस में जोड़कर मूलांक निकाला जाता है. उदहारण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की जन्म किसी महीने की 11 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 1+1=3 होगा. अगर संख्या 2 आती है तो फिर इसे जोड़ा जाता है. जैसे 29 - 2+9=11, दोबारा इस संख्या को जोड़ कर जो एक संख्या निकलती है, वही आपका मूलांक है. जैसे 11- 1+1=2.
2.ओवरथिंकिंग करते हैं इस मूलांक के लोग
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है. इस अंक का संबंध चंद्रमा से है, जो एक शीघ्रगामी है. इस मूलांक के लोग भावुक और शांत स्वभाव के होते हैं, साथ-साथ अत्यंत कल्पनाशील भी होते हैं. बता दें कि इस मूलांक के जातक ओवरथिंकिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं.
3.कूट-कूट के भरी होती है क्रिएटिविटी
अंक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो मूलांक 2 के जातकों में क्रिएटिविटी कूट-कूट कर भरी होती है और इन लोगों के मन में हमेशा कोई-न-कोई नया विचार आता रहता है, जिसे ये जीवन में भी उतारने का प्रयास करते हैं. इस मूलांक के लोग इस एक गुण की वजह से अपने जीवन में सफलता भी हासिल करते हैं और लोगों के मन में जगह बनाते हैं.
4.आकर्षक पर्सनालिटी
इसके अलावा अंक ज्योतिष के अनुसार प्रेम और सौंदर्य के क्षेत्र में ये हमेशा आगे रहते हैं. इतना ही नहीं इनकी पर्सनालिटी के चलते दूसरे लोग जल्दी इनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और अपने इन्हीं गुणों के चलते ये लोग जल्दी दोस्त बना लेते हैं.
5.होती हैं ये कमियां
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 के जातक किसी भी विषय को लेकर बहुत ज्यादा सोचते भी हैं और यह लोग एक ही विषय पर लंबे समय तक नहीं सोचते और न ही एक विषय पर बहुत ज्यादा देर तक टिके रह पाते हैं. इसके अलावा भावुक होने के कारण यह लोग छोटी-छोटी बातों को दिल से लगा बैठते हैं और नाराज हो जाते हैं.
6.निर्णय नहीं ले पाते हैं
इसके अलावा अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के जातक जल्दी से किसी भी चीज के बारे में निर्णय भी नहीं ले पाते. इसके अलावा इन लोगों में आत्मविश्वास की भी थोड़ी कमी पाई जाती है.