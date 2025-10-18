Numerology: बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम

1 . कैसे निकालें मूलांक?

आप अपनी जन्म की तारीख से अपना मूलांक पता लगा सकते हैं. इसके लिए जन्म की तारीख की संख्याओं को आपस में जोड़कर मूलांक निकाला जाता है. उदहारण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की जन्म किसी महीने की 11 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 1+1=3 होगा. अगर संख्या 2 आती है तो फिर इसे जोड़ा जाता है. जैसे 29 - 2+9=11, दोबारा इस संख्या को जोड़ कर जो एक संख्या निकलती है, वही आपका मूलांक है. जैसे 11- 1+1=2.