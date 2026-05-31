FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IRCTC का शानदार धार्मिक टूर पैकेज... 10 दिन में करें अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और पुरी की यात्रा, मिलेंगी ये खास सुविधाएं

IRCTC का शानदार धार्मिक टूर पैकेज... 10 दिन में करें अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और पुरी की यात्रा, मिलेंगी ये खास सुविधाएं

'मैं उस वक्त न्यूड..', फोटोशूट के दौरान Pooja Bhatt ने नहीं पहने थे कपड़े? एक्ट्रेस ने खुद बताई हकीकत

'मैं उस वक्त न्यूड..', फोटोशूट के दौरान Pooja Bhatt ने नहीं पहने थे कपड़े? एक्ट्रेस ने खुद बताई हकीकत

'किसी को उनके खेल के साथ खिलवाड़ नहीं...' Vaibhav Suryavanshi को लेकर पूर्व दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

'किसी को उनके खेल के साथ खिलवाड़ नहीं...' Vaibhav Suryavanshi को लेकर पूर्व दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं इन जन्म तारीख वाले लोग, अपने इमोशन पर रखते हैं पूरा कंट्रोल

Numerology: दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं इन जन्म तारीख वाले लोग, अपने इमोशन पर रखते हैं पूरा कंट्रोल

RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े

RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े

80 हजार से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

80 हजार से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

HomePhotos

धर्म

Numerology: दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं इन जन्म तारीख वाले लोग, अपने इमोशन पर रखते हैं पूरा कंट्रोल

Numerology- Who Control Emotions: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्म तारीख उसके स्वभाव, व्यक्तित्व, भावनात्मक व्यवहार और जीवन से जुड़े कई राज खोलता है. आज हम आपको उस मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने इमोशन पर पूरा कंट्रोल रखते हैं. ऐसे लोग दर्द छिपाकर मुस्कुराते दिख जाएंगे...

Abhay Sharma | May 31, 2026, 07:29 PM IST

1.मूलांक 6  (6, 15 और 24 जन्म तारीख) 

मूलांक 6  (6, 15 और 24 जन्म तारीख) 
1

किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक के लोग अपने इमोशन पर पूरा कंट्रोल रखते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, जो भावनाओं, प्रेम और आकर्षण का कारक माने जाते हैं. (AI Image)

Advertisement

2.आसानी से बाहर नहीं आने देते अपना इमोशन

आसानी से बाहर नहीं आने देते अपना इमोशन
2

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 6 के लोग बाहर से काफी मजबूत और शांत दिखाई देते हैं, पर अंदर से बेहद भावुक होते हैं. ऐसे लोग अपने दर्द और परेशानियों को आसानी से किसी के सामने जाहिर नहीं करते हैं. इनका अपने इमोशन पर पूरा कंट्रोल होता है. (AI Image)

3.मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल लेते हैं 

मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल लेते हैं 
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग मुश्किल हालात में भी खुद को संभालना जानते हैं, ये जल्दी टूटते नहीं हैं. ये दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं पर अपनी फीलिंग्स अक्सर दिल में ही छिपाकर रखते हैं. इसलिए इन्हें मजबूत व्यक्तित्व वाला भी मानते हैं. (AI Image)

4.दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं  

दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं  
4

इस मूलांक के लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और अगर इन्हें किसी अपने से धोखा या दुख मिलता है, तो यह अंदर ही अंदर टूट जाते हैं पर दुनिया के सामने सामान्य बने रहते हैं. ये जिम्मेदार, केयरिंग और भावनात्मक रूप से काफी गहरे होते हैं. इसलिए हर परिस्थिति में खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

TRENDING NOW

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं इन जन्म तारीख वाले लोग, अपने इमोशन पर रखते हैं पूरा कंट्रोल
Numerology: दिल में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं इन जन्म तारीख वाले लोग, अपने इमोशन पर रखते हैं पूरा कंट्रोल
RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े
RCB vs GT Final: फाइनल में कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड? देखें किंग कोहली के आंकड़े
80 हजार से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
80 हजार से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया
IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा
IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Bad Habits: इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
Evil Eye Remedies: नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
Vastu Dosh: मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
Today Horoscope 30 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement