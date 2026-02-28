Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता

FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology Number Personality: अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग भरोसे और स्थिरता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता कमजोर हो सकता है.  

| Feb 28, 2026, 07:09 PM IST

1.ये 3 बातें गांठ बांध लें

1

अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जिसका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो ये 3 बातें गांठ बांध लें, वरना आपके रिश्ते के बीच खटास पैदा हो सकती है. 

2.वफादार, जिम्मेदार और मजबूत स्वभाव 

2

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 यानी  4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग वफादार, जिम्मेदार और मजबूत स्वभाव के होते हैं. ये अपनी भावनाएं ज्यादा नहीं दिखाते, लेकिन अंदर से बहुत गहराई से महसूस करते हैं. इनके साथ रहना है तो ये 3 बातें गांठ बांध लें. 

3.पहली बात: वादे तोड़ना बंद करें

3

अंक ज्योतिष के अनुसार, ये लोग एक-दो बार माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो फिर पहले जैसा भरोसा नहीं रहता. इसलिए इनका भरोसा कभी भूलकर भी न तोड़ें. 

4.दूसरी बात: भावनाओं में जल्दबाजी न करें

4

मूलांक 4 के लोग धीरे-धीरे खुलते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप उन पर दबाव डालेंगे, तो ये और दूर हो जाएंगे. इसलिए इनके साथ समय बिताएं और इनपर किसी तरह का दबाव न डालें. 

5.तीसरी बात: उनकी अहमियत को हल्के में न लें

5

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी ये साथ निभाते हैं. लेकिन अगर इन्हें लगे कि इन्हें महत्व नहीं मिल रहा, तो ये अचानक दूर हो जाते हैं. 

6.हर हाल में निभाते हैं रिश्ता

6

इस मूलांक के लोग आधा-अधूरा प्यार नहीं करते, बल्कि पूरी ईमानदारी और लंबे समय के लिए रिश्ता निभाते हैं.  इसलिए इनके दिल की कद्र करें, क्योंकि एक बार दूर हो गए तो अक्सर वापस नहीं आते हैं. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

