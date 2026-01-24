FacebookTwitterYoutubeInstagram
लोहा चोरी करने के आरोप में युवक की हत्या, TMC नेता नामित सिंह पर हत्या का आरोप, CISF जवान के भाई की पीट-पीटकर हत्या.

सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दिया 24 पारियों का सूखा, एक ही बार में विराट-राहुल को छोड़ दिया पीछे

क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'

Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

धर्म

Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'

Numerology- 'Nazar Is Real': अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्म तारीख बहुत कुछ बताती है. इससे स्वभाव, करियर, स्वास्थ्य और भविष्य  के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है. आज हम आपको उन तारीखों पर जन्मे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपने प्लान सीक्रेट रखने चाहिए..

Abhay Sharma | Jan 24, 2026, 01:08 PM IST

1.इनपर ज्यादा होता है 'नजर' और 'नकारात्मक ऊर्जा' का असर

इनपर ज्यादा होता है 'नजर' और 'नकारात्मक ऊर्जा' का असर
1

अंक (Numerology) और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ विशेष तारीखों पर जन्मे लोगों पर बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का असर बहुत जल्दी और तेज होता है. ये जल्दी लोगों की नजर में आ जाते हैं. इसलिए इन्हें अपनी प्लानिंग ज्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए. 

2.2, 6 और 9 जन्म तारीख 

2, 6 और 9 जन्म तारीख 
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 6 और 9 तारीख को जन्मे लोग भावुक और आकर्षक स्वभाव के होते हैं. यही वजह है कि इनसे लोग जाने-अनजाने में जलन महसूस करने लगते हैं. 

3.12, 15 और 18 जन्म तारीख  

12, 15 और 18 जन्म तारीख  
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, 12, 15 और 18 तारीख पर जन्मे लोग मेहनत से जल्दी सफलता पाते हैं. इस स्थिति में इनकी तरक्की कई बार दूसरों की नकारात्मक नजर खींच लेती है. अगर ये अपना प्लान शेयर करें तो उस काम का पूरा होना लगभग मुश्किल हो जाता है. 

4.21 और 24 जन्म तारीख

21 और 24 जन्म तारीख
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, 21 और 24 जन्म तारीख वाले लोग प्लानिंग में तेज और आत्मविश्वासी होते हैं. माना जाता है कि इनके बड़े फैसलों पर बुरी नजर जल्दी लग सकती है. इसलिए किसी काम को करने से पहले इन्हें शेयर नहीं करना चाहिए. 

5.27 और 29 जन्म तारीख 

27 और 29 जन्म तारीख 
5

27 और 29 को जन्मे लोग किस्मत वाले माने जाते हैं. लेकिन यही किस्मत कई बार ईर्ष्या का कारण भी बन जाती है. इसलिए इन्हें बुरी नजर से बचकर रहने की सलाह दी जाती है.   

 

6.चुपचाप पूरा करें अपना लक्ष्य

चुपचाप पूरा करें अपना लक्ष्य
6

अंक ज्योतिष के अनुसार, 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 29 जन्म तारीखों वाले लोगों को अपने लक्ष्य चुपचाप पूरे करने चाहिए. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, कम बोलना और ज्यादा करना इन्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

