Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'

Abhay Sharma | Jan 24, 2026, 01:08 PM IST
1.इनपर ज्यादा होता है 'नजर' और 'नकारात्मक ऊर्जा' का असर
अंक (Numerology) और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ विशेष तारीखों पर जन्मे लोगों पर बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का असर बहुत जल्दी और तेज होता है. ये जल्दी लोगों की नजर में आ जाते हैं. इसलिए इन्हें अपनी प्लानिंग ज्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए.
2.2, 6 और 9 जन्म तारीख
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 6 और 9 तारीख को जन्मे लोग भावुक और आकर्षक स्वभाव के होते हैं. यही वजह है कि इनसे लोग जाने-अनजाने में जलन महसूस करने लगते हैं.
3.12, 15 और 18 जन्म तारीख
अंक ज्योतिष के अनुसार, 12, 15 और 18 तारीख पर जन्मे लोग मेहनत से जल्दी सफलता पाते हैं. इस स्थिति में इनकी तरक्की कई बार दूसरों की नकारात्मक नजर खींच लेती है. अगर ये अपना प्लान शेयर करें तो उस काम का पूरा होना लगभग मुश्किल हो जाता है.
4.21 और 24 जन्म तारीख
अंक ज्योतिष के अनुसार, 21 और 24 जन्म तारीख वाले लोग प्लानिंग में तेज और आत्मविश्वासी होते हैं. माना जाता है कि इनके बड़े फैसलों पर बुरी नजर जल्दी लग सकती है. इसलिए किसी काम को करने से पहले इन्हें शेयर नहीं करना चाहिए.
5.27 और 29 जन्म तारीख
27 और 29 को जन्मे लोग किस्मत वाले माने जाते हैं. लेकिन यही किस्मत कई बार ईर्ष्या का कारण भी बन जाती है. इसलिए इन्हें बुरी नजर से बचकर रहने की सलाह दी जाती है.
6.चुपचाप पूरा करें अपना लक्ष्य
अंक ज्योतिष के अनुसार, 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 29 जन्म तारीखों वाले लोगों को अपने लक्ष्य चुपचाप पूरे करने चाहिए. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, कम बोलना और ज्यादा करना इन्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
