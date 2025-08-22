Numerology: इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा

मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती
Aman Maheshwari | Aug 22, 2025, 10:06 AM IST
1.इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग
अंक शास्त्र में जन्म तिथि से मूलांक ज्ञात कर उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं. इस मूलांक के लोग काफी इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं.
2.मूलांक 2 के लोग
अंक शास्त्र के मुताबिक, मूलांक 2 के लोग ऐसे होते हैं. इनके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं. यह लोग बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं.
3.मूलांक 2 जन्म तारीख
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 2 होता है.
4.होते हैं भावनात्मक और संवेदनशील
मूलांक 2 वाले लोग भावनात्मक और बेहद संवेदनशील होते हैं. यह लोग चंद्रमा के प्रभाव के कारण भावुक और सोचने वाले होते हैं.
5.प्यार में मिलता है धोखा
प्यार के मामले में यह लोग अक्सर पीछे रहते हैं. इनका दिल बार-बार टूटता रहता है. लेकिन इनकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है.