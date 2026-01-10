FacebookTwitterYoutubeInstagram
इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?

नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा

धर्म

Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा? 

Numerology: अंक ज्योतिष शास्त्र में 1 से लेकर 9 तक मूलांक बताए गए है, जो व्यक्ति की जन्मतिथि पर आधारित होते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्म की तारीख उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और भाग्य से जुड़े कई राज खोलती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से आपका मूलांक जुड़ा है.

Abhay Sharma | Jan 10, 2026, 02:44 PM IST

1.मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख)

मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख)
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 धन लक्ष्मी (Dhanalakshmi) से जुड़ा है. इस मूलांक के जातकों को धन और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिला है. ऐसे जातक जब लक्ष्य और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पैसा और अच्छे अवसर अपने-आप आपकी ओर आते हैं. 

2.मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख)

मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख)
2

मूलांक 2 गज लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है, जो शांति और स्नेह का प्रतीक मानी जाती हैं. इस मूलांक के जातकों के जीवन में स्थिरता, परिवार में सुख-शांति और सम्मान के साथ समृद्धि आती है.    

3.मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 जन्म तारीख)

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 जन्म तारीख)
3

मूलांक 3 विद्या लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है, इन जातकों में ज्ञान और सीखने की क्षमता सबसे बड़े गुण हैं. ऐसे जातक जब आपनी ज्ञान और रचनात्मकता दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब आप सबसे ज्यादा चमकते हैं. 

4.मूलांक 4 (4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख) 

मूलांक 4 (4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख) 
4

मूलांक 4 धैर्य (वीरा लक्ष्मी) से जुड़ा माना जाता है. ऐसे जातकों में साहस और अनुशासन खूब होता है और ये अपनी मेहनत और मुश्किलों का सामना करने से
आपको सफलता मिलती है. 

 

5.मूलांक 5 (जन्म 5, 14 और 23 तारीख) 

मूलांक 5 (जन्म 5, 14 और 23 तारीख) 
5

अंक ज्योतिष में मूलांक 5 विजया लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है. ऐसे जातकों को आकर्षण और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता का आशीर्वाद मिला है, इसकी वजह से मूलांक 5 के जातक हर चुनौती में जीत हासिल करते हैं.

