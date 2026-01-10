Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा? 

1 . मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख)

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 धन लक्ष्मी (Dhanalakshmi) से जुड़ा है. इस मूलांक के जातकों को धन और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिला है. ऐसे जातक जब लक्ष्य और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पैसा और अच्छे अवसर अपने-आप आपकी ओर आते हैं.