Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा? 

Abhay Sharma | Jan 10, 2026, 02:44 PM IST
1.मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख)
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 धन लक्ष्मी (Dhanalakshmi) से जुड़ा है. इस मूलांक के जातकों को धन और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिला है. ऐसे जातक जब लक्ष्य और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पैसा और अच्छे अवसर अपने-आप आपकी ओर आते हैं.
2.मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख)
मूलांक 2 गज लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है, जो शांति और स्नेह का प्रतीक मानी जाती हैं. इस मूलांक के जातकों के जीवन में स्थिरता, परिवार में सुख-शांति और सम्मान के साथ समृद्धि आती है.
3.मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 जन्म तारीख)
मूलांक 3 विद्या लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है, इन जातकों में ज्ञान और सीखने की क्षमता सबसे बड़े गुण हैं. ऐसे जातक जब आपनी ज्ञान और रचनात्मकता दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब आप सबसे ज्यादा चमकते हैं.
4.मूलांक 4 (4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख)
मूलांक 4 धैर्य (वीरा लक्ष्मी) से जुड़ा माना जाता है. ऐसे जातकों में साहस और अनुशासन खूब होता है और ये अपनी मेहनत और मुश्किलों का सामना करने से
आपको सफलता मिलती है.
5.मूलांक 5 (जन्म 5, 14 और 23 तारीख)
अंक ज्योतिष में मूलांक 5 विजया लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है. ऐसे जातकों को आकर्षण और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता का आशीर्वाद मिला है, इसकी वजह से मूलांक 5 के जातक हर चुनौती में जीत हासिल करते हैं.