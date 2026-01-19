FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Today Horoscope 20 January: वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

'युवाओं को विराट से सीखना चाहिए...' पूर्व दिग्गज ने की Virat Kohli की जमकर तारीफ, भारत की हार भी दिया बयान

पूर्व दिग्गज ने की Virat Kohli की जमकर तारीफ, भारत की हार भी दिया बयान

कहीं आपके बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के पीछे वजह हाइपोथायरायडिज्म तो नहीं? ये संकेत दिखे तो हो जाएं अलर्ट

कहीं आपके बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के पीछे वजह हाइपोथायरायडिज्म तो नहीं? ये संकेत दिखे तो हो जाएं अलर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान

Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान

PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल

PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल

HomePhotos

धर्म

Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान

Emotional Personality: अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, व्यक्ति की जन्म तारीख या मूलांक उसके व्यक्तित्व, स्वभाव, आदतों और जीवन की दिशा के बारे में बहुत कुछ बताती है. आज हम आपको उन तारीखों पर जन्मे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें खुद की जरूरतों से ज्यादा दूसरों की तकलीफें दिखती हैं... 

Abhay Sharma | Jan 19, 2026, 09:53 PM IST

1.मूलांक 9 (जन्म तारीख 9, 18 और 27) 

मूलांक 9 (जन्म तारीख 9, 18 और 27) 
1

मूलांक 9 के जातक बाहर से मजबूत और भीतर से बहुत संवेदनशील होते हैं. ऐसे लोग ऊपर से तेज, साहसी और सीधे बोलने वाले होते हैं. अंदर से यह बहुत गहराई से सब कुछ महसूस करते हैं. लोग इन्हें कठोर समझ लेते हैं, पर सच यह है कि इसकी भावनाएं बहुत जल्दी जाग जाती हैं. इसी गलत समझ के कारण यह कई बार बिना वजह अकेला पड़ जाता है. 

Advertisement

2.गुस्सा होता है तेज

गुस्सा होता है तेज
2

इस मूलांक के लोग मन की चीजों को दिल से लेते हैं, दिखता भले ही गुस्से के रूप में हो. जब इस मूलांक के लोगों को इसके साथ अन्याय हुआ है या सच को अनदेखा किया गया है, तब भावनाएं सीधे बाहर फूट पड़ती हैं. यह गुस्सा बुरा नहीं, बस बिना रुके बाहर आ जाता है.  

3.दूसरों के दुख में हमेशा खड़े रहते हैं

दूसरों के दुख में हमेशा खड़े रहते हैं
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों के भीतर न्याय की बहुत गहरी भावना होती है. यही वजह है कि यह किसी का दर्द देखकर चुप नहीं रह पाता, चाहे नुकसान खुद का ही क्यों न हो. इसी वजह से यह बार-बार दूसरों की लड़ाइयां खुद लड़ते हुए दिख जाते हैं. इन्हें खुद की जरूरतों से ज्यादा दूसरों की तकलीफ दिख जाती है.
 

4.दिल के होते हैं वफादर

दिल के होते हैं वफादर
4

ऐसे जातक दूसरों को बचाते-बचाते खुद को थका देते हैं, लेकिन उन्हें शिकायत करनी नहीं आती. अंदर ही अंदर यह उम्मीद करते हैं कि कोई उसे भी समझ ले.  यह दिल से बहुत वफ़ादार होतें है, लेकिन भावनाओं में बह जाते हैं. गुस्से में कहे गए शब्द बाद में इसे खुद ही चुभते हैं. इन्हें माफ़ी मांगना आता है, लेकिन खुद को समझाना मुश्किल होता है. 

TRENDING NOW

5.क्या सीखें?

क्या सीखें?
5

इस मूलांक के जातकों के लिए यह समझना जरूरी है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती. कभी-कभी पीछे हटना डर नहीं, समझदारी होती है. आपकी आग दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए है, खुद को जलाने के लिए नहीं. अंक ज्योतिष के अनुसार, जब मूलांक 9 यह सीख लेता है, तब उसका जीवन संतुलित होने लगता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 19 January: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Gupt Navratri 2026: आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है? 
आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
MORE
Advertisement