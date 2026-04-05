Numerology: बाहर से सख्त, दिल से फरिश्ता होते हैं इस मूलांक के लोग! मदद के लिए हमेशा रहते हैं तैयार

2 . मददगार स्वभाव

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इसके अलावा मूलांक 9 वाले लोग स्वभाव से दयालु और मददगार होते हैं. ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और समाज सेवा या दान-पुण्य में भी आगे रहते हैं. ऐसे लोग अपनी बात साफ और सीधे तरीके से कहते हैं. बाहर से ये थोड़े सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत भावुक, नरम दिल और दयालु होते हैं.