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Numerology: अट्रैक्टिव और चार्मिंग होते हैं इस मूलांक के लोग, इन करियर में खूब कमाते हैं नाम और शोहरत

ज्योतिष में शुक्र ग्रह को वैभव, लग्जरी, धन, ऐश्वर्य, विलासता, वैवाहिक सुख और भौतिक सुख का कारक माना गया है और शुक्र ग्रह का प्रभाव जिस भी मूलांक पर होता है, उन्हें जीवन में आकर्षण, सौंदर्यबोध और संबंधों में मधुरता का विशेष लाभ भी प्राप्त होता है. आइए जानते हैं ऐसे ही एक मूलांक के बारे में.. 

Abhay Sharma | Apr 14, 2026, 11:36 AM IST

1.मूलांक 6 

मूलांक 6 
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अंक शास्त्र अनुसार मूलांक 6 पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य होता है और ज्योतिष में  शुक्र ग्रह को वैभव, लग्जरी, धन, ऐश्वर्य, विलासता, वैवाहिक सुख और भौतिक सुख का कारक माना गया है. मूलांक 6, जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग आकर्षक और चार्मिंग व्यक्तित्व के होते हैं. (AI Image)

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2.जीवन में खूब कमाते हैं पैसा

जीवन में खूब कमाते हैं पैसा
2

इसके अलावा शुक्र ग्रह की कृपा से इस मूंलाक के लोग अकूत धन के स्वामी होते हैं, जीवन में सभी भौतिक सुख पाते हैं. इसके अलावा इस मूलांक के लोग थोड़े मजाकिया होते हैं. वफादार, केयरिंग जीवनसाथी साबित होते हैं. ये लोग लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं. हमेशा खुद को जवान मानते हैं और मेंंटेंन रहते हैं. (AI Image)

3.सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना पसंद   

सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना पसंद   
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों को इसी के साथ इन लोगों को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना पसंद होता है, ये लोग कला प्रेमी होते हैं और इनको संगीत और पेटिंग का शौक होता है. ऐसे लोगों को लग्जरी चीज रखने और खरीदने का शौक होता है. ऐसे लोग हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं. (AI Image)

4.जल्दी दोस्त बनाने में भी माहिर

जल्दी दोस्त बनाने में भी माहिर
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अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग व्यवस्थित ढंग से रहना पसंद करते हैं और ये लोग बहुत जल्दी दोस्त बनाने में भी माहिर होते हैं. इसके अलावा शांति प्रिय होने के साथ-साथ मूलांक 6 के जातक काफी उदार भी माने जाते हैं, इसके अलावा ये लोग पैसे खर्च करने में माहिर होते हैं. (AI Image)

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5.इन लाइन में मिलती है सफलता   

इन लाइन में मिलती है सफलता   
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इस मूलांक के जातक फिल्म लाइन, मीडिया, मॉडलिंग, नाटक और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाएं तो इनको शानदार सफलता मिल सकती है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लिए मित्र अंक 1, 3, 4, 5 और 8 हैं, जबकि शत्रु अंक 2 और 9 होते हैं. अंक 3 और 6 के बीच मतभेद हो सकते हैं. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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