Numerology: अट्रैक्टिव और चार्मिंग होते हैं इस मूलांक के लोग, इन करियर में खूब कमाते हैं नाम और शोहरत

5 . इन लाइन में मिलती है सफलता

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इस मूलांक के जातक फिल्म लाइन, मीडिया, मॉडलिंग, नाटक और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाएं तो इनको शानदार सफलता मिल सकती है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लिए मित्र अंक 1, 3, 4, 5 और 8 हैं, जबकि शत्रु अंक 2 और 9 होते हैं. अंक 3 और 6 के बीच मतभेद हो सकते हैं. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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