सलीम खान को DSA प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, सलमान के पिता को क्यों रखा गया है वेंटिलेटर पर और वह किस समस्या से जूझ रहे?

दिल्ली को पीएम की बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'नमो भारत' कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार

बंगाल चुनाव से पहले TMC को बड़ा झटका, पार्टी के कद्दावर नेता मुकुल रॉय का निधन

Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान

Rahu Zodiac Signs: कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली

Braham Muhurat: सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज

धर्म

Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान

Numerology, Born visionaries: अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ लोग जन्म से ही अलग सोच और बड़ी कल्पना शक्ति रखते हैं. ऐसे लोगों को अक्सर विज़नरी (दूरदर्शी) कहा जाता है. उनकी सोच आम लोगों से आगे होती है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं. ऐसे लोगों से जुड़े 7 कड़वे सच भी जान लें.. 

Abhay Sharma | Feb 23, 2026, 01:12 PM IST

1.मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख)

मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख)
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्म तारीख 3, 12, 21 और 30 यानी मूलांक 3 वाले लोग जन्म से ही दूरदर्शी होते हैं, ये आम लोगों से आगे की सोचते हैं. आज हम आपको इन जन्म तारीख के लोगों से जुड़े 7 कड़वे सच के बारे में बताने जा रहे हैं. 

2.समय से आगे की सोच

समय से आगे की सोच
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों का विचार अक्सर दूसरों से अलग होता है. कई बार लोग आपकी सोच को समझ नहीं पाते, क्योंकि आप भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं. 

3.अकेलापन 

अकेलापन 
3

इसके अलावा कहते हैं कि इस मूलांक के लोग अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं, इन्हें लोगों के बीच रहने पर भी लगता है कि कोई आपको पूरी तरह नहीं समझता है.

4.ज्यादा सोचना परेशानी बन सकता है

ज्यादा सोचना परेशानी बन सकता है
4

इस मूलांक के लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, कई बार यही आदत चिंता और आत्म-संदेह की वजह बन जाती है. इसलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचने से बचना चाहिए. 

5.लोग आपका फायदा उठा सकते हैं

लोग आपका फायदा उठा सकते हैं
5

इसके अलावा इस मूलांक के लोगों की समझदारी और अच्छे स्वभाव के कारण लोग और आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ लोग भावनात्मक या आर्थिक रूप से आपका फायदा भी उठा सकते हैं. 

6.सफलता देर से मिलती है

सफलता देर से मिलती है
6

ऐसे लोगों को सफलता जल्दी नहीं मिलती, मेहनत और धैर्य के बाद ही नाम और सम्मान मिलता है. इसलिए आपको यह मान लेना चाहिए कि आपको सफलता रातों- रात नहीं मिल सकती है. 

7.भावनाएं छिपाकर रखते हैं

भावनाएं छिपाकर रखते हैं
7

इसके अलावा इस मूलांक के लोग अक्सर अपने दुख या तकलीफ दूसरों को नहीं बताते हैं. लेकिन भावनाओं को दबाकर रखना आगे चलकर परेशानी बन सकता है.

 

8.दूसरों की मदद करना आपका काम होता है

दूसरों की मदद करना आपका काम होता है
8

ऐसे लोग अक्सर दूसरों को रास्ता दिखाने या मदद करने के लिए बने होते हैं, आपकी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

