Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान

1 . मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख)

अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्म तारीख 3, 12, 21 और 30 यानी मूलांक 3 वाले लोग जन्म से ही दूरदर्शी होते हैं, ये आम लोगों से आगे की सोचते हैं. आज हम आपको इन जन्म तारीख के लोगों से जुड़े 7 कड़वे सच के बारे में बताने जा रहे हैं.