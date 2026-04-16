Numerology: इन 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन कर देता है बीमार, खूब पैसा और पावरफुल होकर भी नहीं मिलती खुशी

2 . मूलांक 2 और 9 का कॉम्बिनेशन

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मूलांक 2 किसी भी महीने की 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो व्यक्ति को शांत रहने के साथ ही संबंध निभाने की शक्ति देते हैं. ऐसे लोग तेज दिमाग के होते हैं. वहीं इनके साथ 9 का कॉम्बिनेशन इन्हें पावरफुल बनाता है. मूलांक 9 किसी भी महीने के 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. मूलांक के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो शक्ति, आत्मविश्वास और पावर के स्वामी हैं.

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