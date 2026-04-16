Numerology: इन 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन कर देता है बीमार, खूब पैसा और पावरफुल होकर भी नहीं मिलती खुशी

धर्म
Nitin Sharma | Apr 16, 2026, 09:19 AM IST
1.सुख और दुख दोनों आते हैं
अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक के अलग अलग मूलांक होते हैं. हर मूलांक की अपना एक स्वामी ग्रह और शक्ति होती है. यह दूसरे नंबर यानी जीवनसाथी के साथ अलाइन होकर सुख और दुख दोनों लाती है. कई बार व्यक्ति पार्टनर की किस्मत से करोड़पति बन जाता है. वहीं कई मामलों में व्यक्ति पावरफुल होकर भी जीवनभर परेशान रहता है. आइए जानते हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन है, जो जीवन में दुखों का सामना करता है और क्यों...
2.मूलांक 2 और 9 का कॉम्बिनेशन
मूलांक 2 किसी भी महीने की 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो व्यक्ति को शांत रहने के साथ ही संबंध निभाने की शक्ति देते हैं. ऐसे लोग तेज दिमाग के होते हैं. वहीं इनके साथ 9 का कॉम्बिनेशन इन्हें पावरफुल बनाता है. मूलांक 9 किसी भी महीने के 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. मूलांक के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो शक्ति, आत्मविश्वास और पावर के स्वामी हैं.
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3.जीवन में खूब कमाते हैं पैसा और पावर
मूलांक 2 और 9 का कॉम्बिनेशन बेहद अच्छा होता है, ये लोग जीवन में खूब पैसा और पावर कमाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग परेशान रहते हैं. इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन चंद्रमा और मंगल दोनों के लोग किसी की मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं.
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4.बीमारी की वजह से पति पत्नी रहते हैं परेशान
अंक ज्योतिष बताते हैं कि मूलांक 2 और 9 के कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या हेल्थ की आती है. इस कॉम्बिनेशन के पार्टनर को जीवनभर कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, जिसके चलते इनका शरीर और मन ठीक नहीं रहता. खूब पैसा और पावर होने के बाद भी ये लोग उसका आनंद नहीं ले पाते.
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5.रिलेशनशिप में भी आते हैं इशू
मूलांक 9 और 2 के कॉम्बिनेशन वालों के बीच रिलेशनशिप भी इशू भी बहुत आते हैं. इन लोगों में किसी न किसी वजह से अनबन बनी रहती है. इसकी वजह चंद्रमा का बहुत सौम्य होना और मंगल का आक्रमक होना है. हालांकि कुछ उपाय कर आप इन समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं.
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6.इन उपायों को कर सकते हैं कम होगा दुष्प्रभाव
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 और 9 वाले हेल्थ या रिलेशनशिप इशू से परेशान हैं तो नियमित रूप से चंद्रकांता का पाठ जरूर करें. इसके साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ें. हनुमान जी को चौला चढ़ाये. ऐसा करने से संबंध या शरीर में आने वाली समस्याएं और बीमारियां दूर होती हैं.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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