Photos

धर्म

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार

Mulank 2 Are Considered Green Flags: अंक ज्योतिष में मूलांक की मदद से स्वभाव से लेकर करियर तक के बारे में पता लगया जा सकता है. आज हम आपको उन मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ग्रीन फ्लैग का टैग मिलता है. ऐसे लोग रिश्ते में भरोसेमंद और केयरिंग होते हैं. 

Abhay Sharma | Nov 27, 2025, 07:29 PM IST

1.मूलांक 2

मूलांक 2
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है, इस अंक और मूलांक का संबंध चंद्रमा से माना गया है. 

2.पार्टनर का रखते हैं पूरा ख्याल

पार्टनर का रखते हैं पूरा ख्याल
2

इस मूलांक के जातक बहुत ही दयालु और संवेदनशील होते हैं और अपने पार्टनर की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखते हैं और उनपर पूरा विश्वास जताते हैं. 

3.मूलांक 5  

मूलांक 5  
3

इसके अलावा जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 5,14 या फिर 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं, जो ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं.

4.बुद्धिमान और रिश्ते में रखते हैं पूरा ध्यान

बुद्धिमान और रिश्ते में रखते हैं पूरा ध्यान
4

इस मूलांक के जातक काफी बुद्धिमान होते हैं और साथ ही ये लोग अपने पार्टनर का खूब ध्यान रखते हैं. इसके अलावा इस मूलांक के जातक अपने पार्टनर को मोटिवेट भी करते रहते हैं. 

    5.मूलांक 6 

    मूलांक 6 
    5

    किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, जिन्हें प्रेम, सौंदर्य और धन का कारक माना जाता है. 

    6.आकर्षक और प्रेम करने वाले 

    आकर्षक और प्रेम करने वाले 
    6

    अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के जातक आकर्षक और प्रेम करने वाले होते हैं. इतना ही नहीं ये जातक पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते. ये लोग अपने पार्टनर का साथ हमेशा देते हैं. 

