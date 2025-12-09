Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

7 . जिम्मेदार और साथ देने वाले

7

इन्हें रिश्तों में सौंदर्य, सामंजस्य और स्थिरता बेहद पसंद होती है. ये अपने पार्टनर को न सिर्फ प्यार देते हैं बल्कि उन्हें सम्मान भी देते हैं. मूलांक 6 वाले लोग बेहद जिम्मेदार होते हैं और हर परिस्थिति में अपने साथी के साथ खड़े रहते हैं. इनमें रोमांस, समझदारी और संवेदनशीलता तीनों खूबियां होती हैं. इनपुट--आईएएनएस

ये खबर सामान्य जानकारी और अंक गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.