FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हार्दिक ने नाबाद 59 रन, तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए | कटक T20 में भारत की शानदार जीत, इंडियन टीम ने SA को हराया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन दो अनकैप्ड प्लेयर्स को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन दो अनकैप्ड प्लेयर्स को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

Rashifal 10 December 2025: मिथुन वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IndiGo की उड़ानों में 10% की कटौती, यात्री घर से निकलने से पहले चेक कर लें स्टेटस

IndiGo की उड़ानों में 10% की कटौती, यात्री घर से निकलने से पहले चेक कर लें स्टेटस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!

Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

Numerology: अंकशास्त्र (न्यूमरोलॉजी) के मुताबिक, हर इंसान का मूलांक उसके स्वभाव, सोच और रिश्ते निभाने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है. कहा जाता है कि कुछ मूलांक ऐसे भी होते हैं, जिनके जातक रिश्तों में बेहद वफादार, समझदार और दिल से जुड़कर साथ निभाने वाले होते हैं.

Abhay Sharma | Dec 09, 2025, 10:40 PM IST

1.Numerology

Numerology
1

Numerology

Advertisement

2.मूलांक 2

मूलांक 2
2

सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 2 की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 बनता है. यह मूलांक चंद्रमा से प्रभावित होता है और यही वजह है कि इन लोगों के स्वभाव में शांति, कोमलता और भावुकता भरी होती है. मूलांक 2 वाले लोग रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेते हैं. 
 

 

3.परफेक्ट पार्टनर 

परफेक्ट पार्टनर 
3

इन्हें अपने पार्टनर की खुशी में ही अपनी खुशी नजर आती है. ये बहुत केयरिंग होते हैं और किसी भी रिश्ते में संतुलन बनाए रखने में माहिर होते हैं. झगड़ा हो भी जाए तो ये पहले कदम बढ़ाकर रिश्ते को संभाल लेते हैं. इनका दिल साफ होता है और अपने साथी के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं. इसलिए इन्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर माना जाता है. 

4.मूलांक 5 

मूलांक 5 
4

जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है और यह बुध ग्रह का अंक है. बुध उन्हें तीव्र बुद्धि, तेज सोच और बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल देता है. रिश्तों में ये लोग बहुत रोमांटिक और बेहद केयरिंग साबित होते हैं. इन्हें अपने साथी को प्यार और सम्मान देना अच्छे से आता है.

TRENDING NOW

5.मजाकिया अंदाज और समझदारी

मजाकिया अंदाज और समझदारी
5

मूलांक 5 के लोग रिश्ते को कभी बोझ नहीं बनने देते, बल्कि हमेशा उसे फ्रेश और खुशहाल बनाए रखते हैं. इनमें मजाकिया अंदाज भी होता है, समझदारी भी और वही चुलबुलापन भी, जो हर रिश्ते को खूबसूरत बनाता है. 

6.मूलांक 6 

मूलांक 6 
6

इसके बाद आते हैं मूलांक 6 के जातक, जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 बनता है और इसका स्वामी ग्रह है शुक्र, जिसे सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम का कारक माना जाता है. यही कारण है कि मूलांक 6 वाले लोग स्वभाव से बेहद आकर्षक, भावुक और दिल से जुड़कर प्यार करने वाले होते हैं.

7.जिम्मेदार और साथ देने वाले

जिम्मेदार और साथ देने वाले
7

इन्हें रिश्तों में सौंदर्य, सामंजस्य और स्थिरता बेहद पसंद होती है. ये अपने पार्टनर को न सिर्फ प्यार देते हैं बल्कि उन्हें सम्मान भी देते हैं. मूलांक 6 वाले लोग बेहद जिम्मेदार होते हैं और हर परिस्थिति में अपने साथी के साथ खड़े रहते हैं. इनमें रोमांस, समझदारी और संवेदनशीलता तीनों खूबियां होती हैं. इनपुट--आईएएनएस

ये खबर सामान्य जानकारी और अंक गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!
Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी कर पाए ये कारनामा
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी कर पाए ये कारनामा
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?
MORE
Advertisement
धर्म
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Astro Remedies: घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
Rashifal 08 December 2025: आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर,  जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर  
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर, जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर
MORE
Advertisement