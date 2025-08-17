Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे

2 . मूलांक 1 जन्म तारीख

2

जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 को हुआ हो उनका मूलांक 1 होता है. यह लोग पढ़ाई में पीछे लेकिन करियर में आगे होते हैं.