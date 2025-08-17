Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
धर्म
Aman Maheshwari | Aug 17, 2025, 06:36 AM IST
1.पढ़ाई में पीछे होते हैं ये लोग
मूलांक 1 के लोग पढ़ाई-लिखाई के मामले में बहुत ज्यादा होशियार नहीं होते हैं. पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता है.
2.मूलांक 1 जन्म तारीख
जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 को हुआ हो उनका मूलांक 1 होता है. यह लोग पढ़ाई में पीछे लेकिन करियर में आगे होते हैं.
3.भविष्य में कमाते हैं नाम
मूलांक 1 वाले लोग भले ही पढ़ाई में पीछे हो लेकिन यह लोग भविष्य में खूब नाम कमाते हैं. दिमागी तौर से बहुत ही तेज होते हैं.
4.स्वामी ग्रह
1 मूलांक के लोगों के स्वामी ग्रह सूर्य देव है. सूर्य देव की कृपा से जीवन अच्छा होता है. यह सूर्य की तरह चमकते हैं.
5.होते हैं होशियार
पढ़ाई के मामले में भले ही पीछे हो लेकिन यह वैसे दिमाग से बहुत होशियार होते हैं. इनका दिमाग हर काम में तेज चलता है.
6.स्वाभिमानी
यह जीवन में सफलता के साथ ही मान-सम्मान हासिल करते हैं. अपने काम के दम पर सम्मान कमाते हैं. यह लोग स्वाभिमानी होते हैं.
7.दूरदर्शी
इन लोगों की सोच दूरदर्शी किस्म की होती है. यह सोच-विचार कर और भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं.