Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बेहद रोमांटिक, रिश्ते में भर देती हैं प्यार!

7 . मूलांक 6 ( यानी 6, 15 और 24 तारीख को जन्मी लड़कियां)

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अंकज्योतिष में मूलांक 6 को सबसे ज्यादा रोमांटिक और आकर्षक माना गया है. इसका स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, सौंदर्य और विलासिता का ग्रह है. इस तारीख को जन्मी लड़कियां सुंदरता और प्रेम की शौकीन होती हैं. इनके व्यक्तित्व में एक प्राकृतिक आकर्षण होता है जो किसी को भी इनकी ओर खींच सकता है.

