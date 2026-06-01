Numerology: 30 साल की उम्र के बाद पलटती है इन मूलांक वालों की किस्मत, रातोंरात बनते हैं करोड़पति!

6 . मूलांक 5

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अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 है. इस नंबर का स्वामी बुध ग्रह है, जो बुद्धि और व्यापार का कारक है. मूलांक 5 वाले लोग स्वभाव से थोड़े चंचल होते हैं और शुरुआती उम्र में एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते. लेकिन 30 साल की उम्र पार करते ही इनके अंदर गजब की मैच्योरिटी आ जाती है. इस उम्र के बाद इनका दिमाग सही दिशा में काम करता है और ये शेयर मार्केट, बिजनेस या किसी नए स्टार्टअप से रातोंरात बड़ी वेल्थ खड़ी कर लेते हैं.