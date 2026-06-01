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Numerology: 30 साल की उम्र के बाद पलटती है इन मूलांक वालों की किस्मत, रातोंरात बनते हैं करोड़पति!

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Numerology: 30 साल की उम्र के बाद पलटती है इन मूलांक वालों की किस्मत, रातोंरात बनते हैं करोड़पति!

अंकशास्त्र के अनुसार, हमारी जन्मतिथि में हमारी पूरी जिंदगी का रहस्य छिपा होता है. कई लोग शुरुआती उम्र में बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन एक खास उम्र में पहुंचते ही उनकी किस्मत अचानक यू-टर्न ले लेती है.

Gaurav Barar | Jun 01, 2026, 05:46 PM IST

1.क्या कहता है अंकशास्त्र?

क्या कहता है अंकशास्त्र?
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हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी यह जरूर सोचते हैं कि आखिर हमारा अच्छा समय कब आएगा? कई बार लोग 20-22 साल की उम्र से ही दिन-रात मेहनत करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं. अंकशास्त्र के अनुसार, हर इंसान की किस्मत का एक तय समय होता है. 

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2.रातोंरात चढ़ने लगते हैं तरक्की की सीढ़ियां!

रातोंरात चढ़ने लगते हैं तरक्की की सीढ़ियां!
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कुछ लोग बचपन से ही चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, तो कुछ लोग अपनी उम्र के एक खास पड़ाव पर पहुंचकर सफलता का स्वाद चखते हैं. अंकशास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक बताए गए हैं, जिनकी किस्मत का ताला 30 साल की उम्र पार करने के बाद ही खुलता है. 30 की उम्र के बाद इनका ऐसा गोल्डन पीरियड शुरू होता है कि ये रातोंरात तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और पैसों के मामले में सबको पीछे छोड़ देते हैं.

3.क्या होता है मूलांक?

क्या होता है मूलांक?
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अगर आपको अपना मूलांक नहीं पता, तो इसे निकालना बहुत आसान है. आपकी पैदाइश के महीने की जो तारीख होती है, उसे जोड़कर मूलांक निकाला जाता है. जैसे अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 12 तारीख को हुआ है, तो 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आएगा, यानी आपका मूलांक 3 है. इसी तरह अगर आपका जन्म 28 तारीख को हुआ है, तो 2 और 8 को जोड़ने पर 10 आएगा और फिर 1 और 0 को जोड़ने पर 1 आएगा, यानी आपका मूलांक 1 होगा.
 

4.इन मूलांक वालों की 30 के बाद चमकती है किस्मत!

इन मूलांक वालों की 30 के बाद चमकती है किस्मत!
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मूलांक 3- जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. इस मूलांक का स्वामी बृहस्पति को माना जाता है. 

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5.30 के बाद का बदलाव

30 के बाद का बदलाव
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मूलांक 3 वाले लोग बचपन से ही बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन 20 से 30 साल की उम्र के बीच इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है. अक्सर इनकी मेहनत का क्रेडिट दूसरे ले जाते हैं. लेकिन जैसे ही ये अपनी जिंदगी के 30वें साल में कदम रखते हैं, इनकी किस्मत यू-टर्न लेती है. इन्हें बिजनेस या नौकरी में कोई बड़ा ब्रेक मिलता है और इनकी आर्थिक स्थिति तेजी से मजबूत होने लगती है.

6.मूलांक 5 

मूलांक 5 
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अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 है. इस नंबर का स्वामी बुध ग्रह है, जो बुद्धि और व्यापार का कारक है. मूलांक 5 वाले लोग स्वभाव से थोड़े चंचल होते हैं और शुरुआती उम्र में एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते. लेकिन 30 साल की उम्र पार करते ही इनके अंदर गजब की मैच्योरिटी आ जाती है. इस उम्र के बाद इनका दिमाग सही दिशा में काम करता है और ये शेयर मार्केट, बिजनेस या किसी नए स्टार्टअप से रातोंरात बड़ी वेल्थ खड़ी कर लेते हैं.

7.मूलांक 8 

मूलांक 8 
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जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी शनि देव हैं. अंकशास्त्र में मूलांक 8 को सबसे ज्यादा संघर्ष और उसके बाद सबसे बड़ी सफलता वाला नंबर माना गया है. 

8.अचानक पहुंच जाते हैं फर्श से अर्श पर

अचानक पहुंच जाते हैं फर्श से अर्श पर
8

30 साल की उम्र तक शनि देव इनकी कड़ी परीक्षा लेते हैं. इन्हें हर काम में रुकावटों का सामना करना पड़ता है. लेकिन 30 से 32 साल की उम्र के बीच इन्हें अपनी पुरानी मेहनत का ऐसा छप्परफाड़ फल मिलता है कि लोग देखते रह जाते हैं. ये लोग रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या राजनीति में अचानक फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं.

9.डिस्क्लेमर:

डिस्क्लेमर:
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यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है.
 

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