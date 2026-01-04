Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब 

धर्म
Abhay Sharma | Jan 04, 2026, 01:14 PM IST
1.1, 5, 7, 10, 14, 19, 23 और 28 जन्म तारीख
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 5, 7, 10, 14, 19, 23 और 28 तारीख के जन्मे अधिकतर लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, आमतौर पर 22–26 साल की उम्र में. इन तारीखों पर जन्मे लोग जल्दी प्यार में पड़ते हैं और रिश्ते में बने रहते हैं.
2.2, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 24 और 29 जन्म तारीख
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 24 और 29 तारीख के जन्मे अधिकतर लोगों की शादी थोड़ी देर से होती है. करीब 27–32 साल में. इन जन्मतिथियों वाले लोगों के जीवन में शादी के बाद ही स्थिरता और शांति आती है.
3. 3, 8, 12, 16, 21, 25 और 30 जन्म तारीख
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 8, 12, 16, 21, 25 और 30 तारीख के जन्मे अधिकतर लोगों के लिए शादी में देरी होती है. अधिकतर लोग 30–35 साल के बीच शादी करते हैं, अक्सर संघर्ष या करियर पर फोकस के बाद.
4. 9, 13, 17, 18, 22, 26, 27 और 31 जन्म तारीख
अंक ज्योतिष के अनुसार 9, 13, 17, 18, 22, 26, 27 और 31 तारीखों पर जन्मे लोगों की लव लाइफ थोड़ी अनिश्चित रहती है. इनमें से कुछ लोग बहुत जल्दी, कुछ देर से शादी करते हैं, लेकिन अधिकतर को सही जीवनसाथी 20 के आखिरी सालों में मिलता है.
5.ज्योतिषीय सलाह
जन्म तारीख से विवाह की सटीक उम्र केवल ज्योतिषीय विश्लेषण (कुंडली, ग्रहों की दशा, गोचर) और अंक ज्योतिष के आधार पर बताई जा सकती है, यह एक सामान्य मार्गदर्शन है, यह लोगों के व्यक्तिगत जीवन, करियर, और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
