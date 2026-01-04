FacebookTwitterYoutubeInstagram
फ्लाइट में पावर बैंक लिथियम बैटरी से जुड़ा मामला: DGCA की सुरक्षा नियमों से जुड़ी गाइडलाइंस. पावर बैंक स्पेयर बैटरी केवल हैंड बैगेज में ले जाएं. कोई डिवाइस गर्म हो, तो तुरंत केबिन क्रू को सूचित करें. यात्रियों को शॉर्ट-सर्किट रोकने के लिए जानकारी दें.

धर्म

धर्म

Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब 

Marriage Prediction by Date of Birth: अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके व्यक्तित्व, भविष्य से लेकर जीवन से जुड़ी कई अन्य पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है. आइए आज जानते हैं आपके जन्म की तारीख के आधार पर आपकी शादी किस उम्र में होगी? 

Abhay Sharma | Jan 04, 2026, 01:14 PM IST

1.1, 5, 7, 10, 14, 19, 23 और 28 जन्म तारीख

1, 5, 7, 10, 14, 19, 23 और 28 जन्म तारीख
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 5, 7, 10, 14, 19, 23 और 28 तारीख के जन्मे अधिकतर लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, आमतौर पर 22–26 साल की उम्र में. इन तारीखों पर जन्मे लोग जल्दी प्यार में पड़ते हैं और रिश्ते में बने रहते हैं. 

2.2, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 24 और 29 जन्म तारीख 

2, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 24 और 29 जन्म तारीख 
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 24 और 29 तारीख के जन्मे अधिकतर लोगों की शादी थोड़ी देर से होती है. करीब 27–32 साल में. इन जन्मतिथियों वाले लोगों के जीवन में शादी के बाद ही स्थिरता और शांति आती है. 

3. 3, 8, 12, 16, 21, 25 और 30 जन्म तारीख 

 3, 8, 12, 16, 21, 25 और 30 जन्म तारीख 
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 8, 12, 16, 21, 25 और 30 तारीख के जन्मे अधिकतर लोगों के लिए शादी में देरी होती है. अधिकतर लोग 30–35 साल के बीच शादी करते हैं, अक्सर संघर्ष या करियर पर फोकस के बाद. 

4. 9, 13, 17, 18, 22, 26, 27 और 31 जन्म तारीख  

 9, 13, 17, 18, 22, 26, 27 और 31 जन्म तारीख  
4

अंक ज्योतिष के अनुसार 9, 13, 17, 18, 22, 26, 27 और 31 तारीखों पर जन्मे लोगों की लव लाइफ थोड़ी अनिश्चित रहती है. इनमें से कुछ लोग बहुत जल्दी, कुछ देर से शादी करते हैं, लेकिन अधिकतर को सही जीवनसाथी 20 के आखिरी सालों में मिलता है. 

5.ज्योतिषीय सलाह

ज्योतिषीय सलाह
5

जन्म तारीख से विवाह की सटीक उम्र केवल ज्योतिषीय विश्लेषण (कुंडली, ग्रहों की दशा, गोचर) और अंक ज्योतिष के आधार पर बताई जा सकती है, यह एक सामान्य मार्गदर्शन है, यह लोगों के व्यक्तिगत जीवन, करियर, और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

