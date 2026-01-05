Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज

8 . मूलांक 7, 8 और 9 से जुड़े किरदार

8

मूलांक 7 (7, 16, 25) पर केतु ग्रह, जो धर्म, आध्यात्मिकता और वैराग्य का प्रतीक हैं के प्रभाव के नाते धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र से मेल खाता है. मूलांक 8 (8, 17, 26) पर शनि ग्रह का प्रभाव, जो अनुशासन, न्याय और कर्म का प्रतीक है. इनका संबंध महाभारत के विदुर के चरित्र मेल खाता है. मूलांक 9 (9, 18, 27) पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, जो शक्ति, बल और साहस का प्रतीक है. यह महाभारत के भीम के चरित्र से मेल खाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

