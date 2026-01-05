FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
धर्म

Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज

Numerology-Mahabharat: महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि यह धर्म, नीति, दर्शन और जीवन जीने के सभी पहलुओं को सिखाने वाला एक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, और दार्शनिक ग्रंथ है. भगवद् गीता भी महाभारत का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है. महाभारत के हर एक किरदार से सभी भली भांति परिचित हैं. 

Abhay Sharma | Jan 05, 2026, 07:35 PM IST

1.महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप?

महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप?
1

आज हम इस लेख में महाभारत के उन पात्रों के बारे में बातने जा रहे हैं, जो आपकी जन्म संख्या से मेल खाते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि महाभारत के किस पात्र से जुड़ी है, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें... 

2.मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख)

मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख)
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 के जातकों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है. ऐसी मान्यता है कि इन लोगों से महाभारत के कर्ण का चरित्र मेल खाता है, क्योंकि कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे.  

3.मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख)

मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख)
3

मूलांक 2 के जातकों पर चंद्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है, जो भावनाओं, संवेदनशीलता और जल तत्व का प्रतीक है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस जन्म संख्या से महाभारत के भीष्म का चरित्र मेल खाता है. बता दें कि भीष्म को मां गंगा का पुत्र माना जाता है और गंगा पृथ्वी की सबसे पवित्र नदियों में से एक है.  
 

4.मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख)

मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख)
4

मूलांक 3 के जातकों पर गुरु (बृहस्पति) ग्रह का प्रभाव माना जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक हैं. इस जन्म संख्या से महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र मेल खाता है. बता दें कि द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे. 

5.मूलांक 4 ( 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख) 

मूलांक 4 ( 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख) 
5

मूलांक 4 पर राहु ग्रह का प्रभाव माना जाता है, जो भ्रम, अंधकार और भौतिक जीवन की ओर आकर्षण का प्रतीक हैं. इस जन्म संख्या से महाभारत के दुर्योधन का चरित्र मेल खाता है. दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई और महाभारत युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है. 

6.मूलांक 5 (5, 14 और 23 जन्म तारीख)

मूलांक 5 (5, 14 और 23 जन्म तारीख)
6

मूलांक 5 पर बुध ग्रह का प्रभाव माना जाता है, जो हास्य, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और तेज़ बुद्धि का प्रतीक है. इस जन्म संख्या से महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्रीकृष्ण का चरित्र मेल खाता है. महाभारत में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था. 

7.मूलांक 6 (6, 15 और 24 जन्म तारीख)

मूलांक 6 (6, 15 और 24 जन्म तारीख)
7

इसके अलावा मूलांक 6 (6, 15, 24) वालों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और शुक्र स्त्री ऊर्जा, सौंदर्य और आंतरिक शक्ति का प्रतीक हैं, जो द्रौपदी के चरित्र से मेल खाता है. 

 

8.मूलांक  7, 8 और 9 से जुड़े किरदार 

मूलांक  7, 8 और 9 से जुड़े किरदार 
8

मूलांक 7 (7, 16, 25)  पर केतु ग्रह, जो  धर्म, आध्यात्मिकता और वैराग्य का प्रतीक हैं के प्रभाव के नाते धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र से मेल खाता है.  मूलांक 8 (8, 17, 26) पर शनि ग्रह का प्रभाव, जो अनुशासन, न्याय और कर्म का प्रतीक है. इनका संबंध महाभारत के विदुर के चरित्र मेल खाता है.  मूलांक 9 (9, 18, 27) पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, जो शक्ति, बल और साहस का प्रतीक है. यह महाभारत के भीम के चरित्र से मेल खाता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.



