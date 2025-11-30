FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!

Numerology Predictions: अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्म की तारीख को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, वही उस व्यक्ति का मूलांक होता है. जैसे किसी जातक का जन्म 11 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक (1+1) 2 होगा. कुल 1 से लेकर 9 तक सभी मूलांक का अपना एक अलग महत्व होता है. 

| Nov 30, 2025, 03:25 PM IST

1.अचानक चमकती है इन मूलांक के लोगों की किस्मत

अचानक चमकती है इन मूलांक के लोगों की किस्मत
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, आज हम आपको उस मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी किस्मत अचानक चमकती है. हम बात कर रहे हैं मूलांक 8 की, जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के ग्रह स्वामी शनि देव हैं. यह शनिदेव का प्रिय मूलांक भी माना जाता है.

2.30-35 की उम्र के बाद मिलती है कामयाबी

30-35 की उम्र के बाद मिलती है कामयाबी
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक को जीवन में काफी धीमी गति से सफलता मिलती है, जीवन के शुरुआती दौर में इन्हें कई तरह की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है. इस मूलांक के अधिकतर जातकों को सफलता प्राप्ति के लिए 30-35 की उम्र तक इंतजार करना पड़ता है, इसके बाद अचानक से इस मूलांक की किस्मत चमकती है. 

3.स्वभाव

स्वभाव
3

मूलांक 8 के लोग कर्म पर भरोसा करते हैं, ये लोग आसानी से हार नहीं मानते हैं और तब तक कोशिश करते रहते हैं, जब तक की इन्हें सफलता हासिल नहीं हो जाती है. मेहनती होने के साथ-साथ इस मूलांक के जातक काफी महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी भी होते हैं. अनुशासन में रहना इन्हें पसंद होता है और यह किसी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं.  

4.इस क्षेत्र में जाएं तो मिलेगी कामयाबी

इस क्षेत्र में जाएं तो मिलेगी कामयाबी
4

शनि देव का मूलांक होने के कारण इस मूलांक के जातकों को टेक्निकल, टीवी, मैनेजमेंट, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या फिर लोहे से जुड़ा व्यापार आदि में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. इस मूलांक के लोग राजनेता या कलाकार भी बनते हैं. इन्हें इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा सफलता मिली.   

5.मजबूत रहती है आर्थिक स्थिति

मजबूत रहती है आर्थिक स्थिति
5

मूलांक 8 के जातकों को एक समय पार हो जाने के बाद आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है. इसके अलावा एक बार आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए तो इन्हें किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता है. 

ये खबर सामान्य जानकारी और अंक गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है)

