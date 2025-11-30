Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!

1 . अचानक चमकती है इन मूलांक के लोगों की किस्मत

अंक ज्योतिष के अनुसार, आज हम आपको उस मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी किस्मत अचानक चमकती है. हम बात कर रहे हैं मूलांक 8 की, जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के ग्रह स्वामी शनि देव हैं. यह शनिदेव का प्रिय मूलांक भी माना जाता है.