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Numerology: इन मूलांक की लड़कियों पर रहती है मां लक्ष्मी की कृपा, घर में लाती हैं खुशहाली!

Numerology: मां लक्ष्मी की कृपा रहती है इन मूलांक की लड़कियों पर, घर में लाती हैं खुशहाली

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Numerology: इन मूलांक की लड़कियों पर रहती है मां लक्ष्मी की कृपा, घर में लाती हैं खुशहाली!

अंक ज्योतिष में कुछ ऐसे खास मूलांक बताए गए हैं जिनमें जन्मी लड़कियों पर धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है.

Gaurav Barar | May 19, 2026, 06:07 PM IST

1.क्या कहता है अंक ज्योतिष?

क्या कहता है अंक ज्योतिष?
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हम सभी के घरों में जब भी किसी बेटी का जन्म होता है, तो अक्सर बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि 'घर में साक्षात लक्ष्मी आई हैं'. ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक ज्योतिष में भी इस बात को बहुत गहराई से माना गया है. अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ खास तारीखों में जन्मी लड़कियां इतनी भाग्यशाली होती हैं कि उन पर धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है. 

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2.माता-पिता के लिए लकी होती हैं ऐसी लड़कियां

माता-पिता के लिए लकी होती हैं ऐसी लड़कियां
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ऐसी लड़कियां न सिर्फ अपने माता-पिता के लिए लकी होती हैं, बल्कि शादी के बाद अपने पति और ससुराल वालों की किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल देती हैं. आपतो बताते हैं कि वे कौन से मूलांक हैं, जिन पर मां लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती हैं.

3.कैसे निकालें अपना मूलांक?

कैसे निकालें अपना मूलांक?
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मूलांक को समझना बेहद आसान है. आपकी जन्मतिथि के जोड़ को मूलांक कहा जाता है. उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा. वहीं, अगर आपका जन्म 23 तारीख को हुआ है, तो 2 और 3 को जोड़ने पर आपका मूलांक 5 कहलाएगा. यानी 1 से 9 तक के अंकों को ही मूलांक माना जाता है.

4.मूलांक 3- बुद्धिमानी से संवारती हैं घर

मूलांक 3- बुद्धिमानी से संवारती हैं घर
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जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. इस अंक का स्वामी देवगुरु बृहस्पति को माना गया है. मूलांक 3 वाली लड़कियां बेहद बुद्धिमान, सुलझी हुई और हंसमुख स्वभाव की होती हैं. इनके अंदर मैनेजमेंट की गजब की क्षमता होती है. 

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5. पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता

पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता
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ये लड़कियां जहां भी रहती हैं, वहां अपनी समझदारी से खुशहाली बिखेर देती हैं. मां लक्ष्मी की कृपा से इन्हें जीवन में कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता. शादी के बाद ये अपने ससुराल के बजट और घर को इतनी खूबसूरती से संभालती हैं कि वहां कभी दरिद्रता पैर नहीं पसार पाती.
 

6.मूलांक 5- किस्मत की धनी और तरक्की लाने वाली

मूलांक 5- किस्मत की धनी और तरक्की लाने वाली
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यदि आपका जन्म महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 है. इस अंक का संबंध बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह से है. मूलांक 5 की लड़कियां अपनी बातचीत की कला से किसी का भी दिल जीत लेती हैं. ये बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती हैं. 
 

7.पिता के काम-काज में होने लगती है बरकत

पिता के काम-काज में होने लगती है बरकत
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अंक ज्योतिष कहता है कि इन लड़कियों की किस्मत इतनी तेज होती है कि इनके पैदा होते ही इनके पिता के काम-काज में बरकत होने लगती है. ठीक इसी तरह, शादी के बाद इनके कदम ससुराल में पड़ते ही पति की नौकरी या बिजनेस में जबरदस्त तरक्की होने लगती है. मां लक्ष्मी की कृपा से ये घर में सुख-समृद्धि लेकर आती हैं. 
 

8.हर बेटी अपने आप में खास

हर बेटी अपने आप में खास
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अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 और 5 की लड़कियां साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं. हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाकी मूलांक की लड़कियां भाग्यशाली नहीं होतीं. हर बेटी अपने आप में खास और परिवार के लिए मंगलकारी होती है. 
 

9.डिस्क्लेमर:

डिस्क्लेमर:
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यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है.
 

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