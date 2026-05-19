Numerology: इन मूलांक की लड़कियों पर रहती है मां लक्ष्मी की कृपा, घर में लाती हैं खुशहाली!

1 . क्या कहता है अंक ज्योतिष?

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हम सभी के घरों में जब भी किसी बेटी का जन्म होता है, तो अक्सर बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि 'घर में साक्षात लक्ष्मी आई हैं'. ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक ज्योतिष में भी इस बात को बहुत गहराई से माना गया है. अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ खास तारीखों में जन्मी लड़कियां इतनी भाग्यशाली होती हैं कि उन पर धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है.