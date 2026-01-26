FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ

Love Pattern According To Birth Date: अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, आपकी जन्मतिथि आपके लव पैटर्न को काफी हद तक दर्शाती है. इससे रिश्तों में आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है इसका भी पता चलता है. आइए जानते हैं आपकी जन्मतिथि आपके प्यार करने के तरीके के बारे में क्या कहती है? 

Abhay Sharma | Jan 26, 2026, 02:49 PM IST

1.मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख)

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख)
1

इस मूलांक के लोग या तो पूरी तरह प्यार करते हैं या बिल्कुल नहीं, आधा-अधूरा प्यार पसंद नहीं होता है. रेड फ्लैग की बात करें तो ये लोग हर बहस में जीतना चाहते हैं, चाहे सामने वाला सही ही क्यों न हो. इनका ग्रीन फ्लैग है, जिसे ये प्यार करते हैं, उसकी पूरी ताकत से रक्षा करते हैं. कमजोरी-  कभी-कभी गलत हो सकते हैं, यह मानने में इन्हें दिक्कत होती है. इनकी ताकत है कि ये लोग नामुमकिन लगने वाली परिस्थितियों को भी हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हैं. 

2.मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 जन्म तारीख)

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 जन्म तारीख)
2

लव पैटर्न- इस मूलांक के लोग भावनात्मक रूप से गहरे, केयरिंग और संवेदनशील होते हैं. रेड फ्लैग- दूसरों को जरूरत से ज्यादा देते हैं और अपनी जरूरतें भूल जाते हैं. ग्रीन फ्लैग- ऐसे लोग दिल से सुनते हैं और अपने पार्टनर को भावनात्मक सहारा देते हैं.  कमजोरी- आपको टकराव और अकेले छोड़े जाने का डर रहता है. ताकत- आप रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा और भरोसा बनाते हैं. 

3.मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 जन्म तारीख) 

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 जन्म तारीख) 
3

लव पैटर्न- ऐसे लोग मस्ती भरे, खुलकर प्यार जताने वाले और रोमांटिक होते हैं. रेड फ्लैग- गंभीर भावनात्मक बातचीत से बचते हैं. ग्रीन फ्लैग- आप रिश्ते में खुशी, हंसी और पॉजिटिविटी लाते हैं. कमजोरी- भावनात्मक रूप से कमिट रहने में अस्थिरता रहती है. ताकत- अपने पार्टनर को भावनात्मक रूप से ऊपर उठाते हैं और खुश रखते हैं. 

4.मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 जन्म तारीख)

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 जन्म तारीख)
4

लव पैटर्न- धीरे-धीरे प्यार करते हैं, रिश्ते में स्थिर रहते हैं और पूरी तरह कमिटेड होते हैं. रेड फ्लैग- कई बार भावनाओं को लेकर बहुत सख्त या जिद्दी हो सकते हैं. ग्रीन फ्लैग- भरोसेमंद और वफादार पार्टनर होते हैं. कमजोरी- भावनात्मक बदलावों के साथ खुद को ढालने में दिक्कत होती है. ताकत- आप लंबे समय तक चलने वाला, मजबूत और स्थिर रिश्ता बनाते हैं. 
 

5.मूलांक 5 (5, 14 या 23 जन्म तारीख)

मूलांक 5 (5, 14 या 23 जन्म तारीख)
5

लव पैटर्न- ऐसे लोग एडवेंचरस होते हैं, नया-नया एक्साइटमेंट पसंद करते हैं और अचानक फैसले लेने वाले होते हैं. रेड फ्लैग- भावनाओं में बंधा हुआ महसूस करने से डरते हैं. ग्रीन फ्लैग- रिश्ते में जोश और रोमांच बनाए रखते हैं. कमजोरी- लंबे समय तक एक ही रिश्ते में टिके रहना इनको बेचैन कर सकता है. ताकत- प्यार में ताजगी, जुनून और नई ऊर्जा भरते हैं. 

6.मूलांक 6 (6, 15 या 24 जन्म तारीख) 

मूलांक 6 (6, 15 या 24 जन्म तारीख) 
6

लव पैटर्न- ऐसे लोग केयरिंग, रोमांटिक और परिवार को अहमियत देने वाले होते हैं. रेड फ्लैग- दूसरों का भावनात्मक बोझ भी अपने ऊपर ले लेते हैं, जो आपका नहीं होता. ग्रीन फ्लैग- सच्चे दिल से और बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं. कमजोरी- भावनात्मक सीमाएं तय करने में दिक्कत होती है. ताकत- रिश्ते में प्यार, सुकून और भावनात्मक गर्माहट पैदा करते हैं. 

7.मूलांक 7 (7, 16 या 25 जन्म तारीख)

मूलांक 7 (7, 16 या 25 जन्म तारीख)
7

लव पैटर्न- ऐसे लोग प्राइवेट रहते हैं, दिल से प्यार करते हैं और बहुत सोच-समझकर किसी को चुनते हैं. रेड फ्लैग- जब बहुत ज्यादा भावनात्मक दबाव में होते हैं, तो खुद को लोगों से दूर कर लेते हैं. ग्रीन फ्लैग- सच्चाई और रिश्तों में गहराई बहुत पसंद होती है. कमजोरी- अपनी भावनाओं के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं. ताकत- आप भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरा जुड़ाव बना सकते हैं. 

8.मूलांक 8 (8, 17 या 26 जन्म तारीख)

मूलांक 8 (8, 17 या 26 जन्म तारीख)
8

लव पैटर्न: ऐसे लोग बहुत गहराई से प्यार करते हैं, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करते हैं और रिश्ते में लक्ष्य लेकर चलते हैं. रेड फ्लैग- भावनात्मक मामलों में कंट्रोल करने की आदत हो सकती है. ग्रीन फ्लैग- आप रिश्ते को बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से निभाते हैं. कमजोरी- अपनी भावनाओं और कमजोरी को खुलकर जताने में दिक्कत होती है. ताकत- आप रिश्ते में मजबूती और सुरक्षा का एहसास कराते हैं. 

 

9.मूलांक 9 (9, 18 या 27 जन्म तारीख)

मूलांक 9 (9, 18 या 27 जन्म तारीख)
9

लव पैटर्न- इस मूलांक के लोग बहुत जुनून के साथ, भावनात्मक और आदर्शवादी तरीके से प्यार करते हैं. रेड फ्लैग- रिश्तों में भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं. ग्रीन फ्लैग- ऐसे लोग करुणा और गहराई के साथ प्यार करते हैं. कमजोरी- बीती बातों को छोड़ पाना आपके लिए मुश्किल होता है. ताकत- बिना शर्त प्यार करने की क्षमता और भावनात्मक समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

