Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ

1 . मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख)

इस मूलांक के लोग या तो पूरी तरह प्यार करते हैं या बिल्कुल नहीं, आधा-अधूरा प्यार पसंद नहीं होता है. रेड फ्लैग की बात करें तो ये लोग हर बहस में जीतना चाहते हैं, चाहे सामने वाला सही ही क्यों न हो. इनका ग्रीन फ्लैग है, जिसे ये प्यार करते हैं, उसकी पूरी ताकत से रक्षा करते हैं. कमजोरी- कभी-कभी गलत हो सकते हैं, यह मानने में इन्हें दिक्कत होती है. इनकी ताकत है कि ये लोग नामुमकिन लगने वाली परिस्थितियों को भी हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हैं.