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Numerology: उलझन भरी होती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की लव लाइफ, जिंदगी में लेट होती है सच्चे प्यार की एंट्री!

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Numerology: उलझन भरी होती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की लव लाइफ, जिंदगी में लेट होती है सच्चे प्यार की एंट्री!

अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति के जन्म तारीख का उसकी जिंदगी से गहरा संबंध होता है. यह सिर्फ जन्म की तारीख नहीं होती, बल्कि इसके जरिए व्यक्ति के स्वभाव और जीवन से जुड़ी कई बातें समझी जा सकती हैं. जन्मतिथि से ही मूलांक निकाला जाता है. आज हम उन मूलांक के लोगों के बारे में बात करने वाले हैं...

Abhay Sharma | Mar 21, 2026, 07:55 PM IST

1.देर से मिलता है सच्चा प्यार

देर से मिलता है सच्चा प्यार
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ऐसे कुछ मूलांक के लोग होते हैं, जिन्हें सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता. ये लोग भावनात्मक रूप से बहुत गहरे और संवेदनशील होते हैं, इसलिए हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं. ऐसे लोगों को हमेशा किसी ऐसे साथी की तलाश होती है, जो उन्हें पूरी तरह समझ सके और उनकी भावनाओं को महसूस कर सके. इन लोगों को सच्चा प्यार देर से मिलता है, जब मिलता है तो बहुत खास और मजबूत होता है. आइए जानें इनके बारे में...  (AI Image)

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2.मूलांक 2  (2, 11, 20 या फिर 29 जन्म तारीख)

मूलांक 2  (2, 11, 20 या फिर 29 जन्म तारीख)
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इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से ही होता है, चंद्रमा की एनर्जी की वजह से मूलांक 2 वाले जातक काफी इमोशनल होते हैं. यह मूलांक उन लोगों का होता है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है. ज्योतिष के अनुसार इनकी जिंदगी में सच्चा प्यार लेट आता है लेकिन जब आता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता है. (AI Image)

3.भरोसा करने पर मिलता है धोखा

भरोसा करने पर मिलता है धोखा
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इसके अलावा मूलांक 2 के लोगों को खूब धोखे मिलते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये हैं कि ये लोगों पर खूब भरोसा करते हैं. लेकिन इनके सामने जब लोगों की सच्चाई आ जाती है तो उससे जिंदगी भर का नाता भी तोड़ देते हैं. शादी के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलती है. इन्हें लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है, जो जिंदगी में चार चांद लगा देता है. हालांकि ये कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी काफी निर्भर करती है. (AI Image)

4.मूलांक 5 (5, 14 या 23 जन्म तारीख)

मूलांक 5 (5, 14 या 23 जन्म तारीख)
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इनकी लाइफ स्ट्रगल भरी होती है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह बुध होता है, इसलिए इनका कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल का होता है.  ये लोग हर किसी का दिल जीत लेते हैं लेकिन ये लोग अपनी लव लाइफ में खूब उतार-चढ़ाव देखते हैं. इस मूलांक के लोगों को सच्चा प्यार पाने के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है. कई बार ये ही सामने वाले शख्स में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा पाते हैं. (AI Image)

 

TRENDING NOW

5.कमाल की लव लाइफ

कमाल की लव लाइफ
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बता दें कि मूलांक 5 उन लोगों का होता है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार इन लोगों की लव लाइफ में भले ही दिक्कतें आए लेकिन इनकी लव लाइफ कमाल की होती है. (AI Image)

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.

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