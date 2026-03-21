Numerology: उलझन भरी होती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की लव लाइफ, जिंदगी में लेट होती है सच्चे प्यार की एंट्री!

5 . कमाल की लव लाइफ

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बता दें कि मूलांक 5 उन लोगों का होता है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार इन लोगों की लव लाइफ में भले ही दिक्कतें आए लेकिन इनकी लव लाइफ कमाल की होती है. (AI Image)

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.

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