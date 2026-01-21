Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?

8 . मूलांक 8 और 9

8

मूलांक 8 के लोग प्यार के मामले में आप थोड़े अलग सोच के हो सकते हैं, लेकिन जब रिश्ता बनता है तो वह बहुत गहरा और मजबूत होता है. वहीं 9 वाले धैर्यवान होते हैं, कभी-कभी गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन दिल के साफ होते हैं. ये सच्चे मन से प्यार करते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से