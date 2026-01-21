FacebookTwitterYoutubeInstagram
पहले T-20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया. न्यूजीलैंड 20 ओवर में 190 रन ही बना सकी. 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे.

धर्म

धर्म

Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?

Life Partner Prediction-Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति का मूलांक स्वभाव के साथ-साथ लव लाइफ को भी प्रभावित करता है. आइए यहां जानते हैं अलग-अलग मूलांक वाले लोगों की लव लाइफ कैसी होती है और ये प्यार, रिश्तों और पार्टनर के प्रति कैसे होते हैं?

Abhay Sharma | Jan 21, 2026, 10:45 PM IST

1.मूलांक 1

मूलांक 1
1

आपका मूलांक आपकी लव लाइफ का राज भी खोलता है. सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की, ऐसे लोग प्यार में थोड़े डॉमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं. इन्हें रिश्ते में लीड लेना पसंद होता है.

2.मूलांक 2

मूलांक 2
2

ऐसे लोग बहुत भावुक और कोमल दिल के इंसान होते हैं. इस मूलांक के जातक अपने अपने पार्टनर का पूरा ध्यान रखते हैं और एक केयरिंग साथी साबित होते हैं.

3.मूलांक 3

मूलांक 3
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग प्यार में वफादार होते हैं और अपने पार्टनर को खुश रखना आपकी प्राथमिकता होती है. इस मूलांक के लोग रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं. 

4.मूलांक 4

मूलांक 4
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के जातक थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और अंत तक साथ देते हैं.  

5.मूलांक 5

मूलांक 5
5

इसके अलावा मूलांक 5 के लोग प्यार में आजादी पसंद करते हैं और बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. इस मूलांक के जातकों को रिश्ते में स्पेस चाहिए, वरना इन्हें बेचैनी महसूस होने लगती है. 

6.मूलांक 6 

मूलांक 6 
6

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 6 के लोग बहुत रोमांटिक स्वभाव के होते हैं. ऐसे लोगों को जिदगी में प्यार की कमी नहीं रहती और ये लोग रिश्तों को दिल से निभाते हैं. 

7.मूलांक 7 

मूलांक 7 
7

इसके अलावा मूलांक 7 के जातक शांत और गहरे होते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार इन्हें दिखावटी नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा सच्चा और रूहानी प्यार पसंद होता है. 

 

8.मूलांक 8 और 9

मूलांक 8 और 9
8

मूलांक 8 के लोग प्यार के मामले में आप थोड़े अलग सोच के हो सकते हैं, लेकिन जब रिश्ता बनता है तो वह बहुत गहरा और मजबूत होता है. वहीं 9 वाले धैर्यवान होते हैं, कभी-कभी गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन दिल के साफ होते हैं. ये सच्चे मन से प्यार करते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

