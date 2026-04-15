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Numerology: अंकज्योतिष में Lo Shu Grid से जानें अपनी असली पर्सनैलिटी, जन्म तारीख खोल देगी स्वभाव से लेकर भविष्य तक के राज

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Numerology: अंकज्योतिष में Lo Shu Grid से जानें अपनी असली पर्सनैलिटी, जन्म तारीख खोल देगी स्वभाव से लेकर भविष्य तक के राज

ज्योतिष में जिस तरह कुंडली में भाव देखकर व्यक्ति के विषय में पता लगाया जाता है. ठीक ऐसे ही अंक ज्योतिष में लोशू ग्रिड में व्यक्ति की जन्म तारीख डालकर उसके स्वभाव से लेकर सोच, क्षमता और जीवन की प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्या है लो सू ग्रीड और इससे कैसे समझा जा सकता है...

Nitin Sharma | Apr 15, 2026, 10:07 AM IST

1.लोशू ग्रिड क्या है

लोशू ग्रिड क्या है
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लोशू ग्रिड 3×3 का एक चार्ट होता है. इसमें 1 से लेकर 9 तक के मूलांक को निश्चित क्रम में रखा जाता है. हर अंक का जीवन के गुण, ग्रह और एनर्जी से संबंध होता है. इसमें हर नंबर की एक अलग एनर्जी और प्रभाव होता है. इसे देखकर व्यक्ति के जीवन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया जाता है.

(Credit Image AI)

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2.आसान भाषा में समझें लोशू ग्रिड

आसान भाषा में समझें लोशू ग्रिड
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लोशू ग्रिड बनाने के लिए व्यक्ति की जन्मतारीख के सभी नंबरों को अलग अलग लिखा जाता है. इसके बाद 0 को छोड़कर सभी अंकों को लोशू ग्रिड में उनकी तय जगह पर लिखा जाता है. जैसे अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 10-09-1993 है, तो उसके अंक इस तरह रख सकते हैं.

(Credit Image AI)

3.लोशू ग्रिड में नहीं जोड़ा जाता 0

लोशू ग्रिड में नहीं जोड़ा जाता 0
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लाशू ग्रिड में 1, 0, 9, 1, 9, 9, 3 है. इसमें जीरो को छोड़ दिया जाता है. लोसू ग्रिड में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है. 1, 9, 1, 9, 9, 3 जन्म तिथि में कोई नंबर दो बार आता है तो इसे ग्रिड में उसी जगह पर दो बार लिखा जाता है. 

(Credit Image AI)

4.लोशू ग्रिड से क्या मिलती है जानकारी 

लोशू ग्रिड से क्या मिलती है जानकारी 
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लाशू ग्रिड देखकर व्यक्ति के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है. इसमें जन्म तिथि के अंक भरकर व्यक्ति  के व्यक्तित्व से लेकर उसके सोचने का तरीका, स्वभाव, मानसिक स्थिति, फैसलों की क्षमता, करियर और कार्यक्षेत्र में बदलाव से लेकर जीवन में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाया जा सकता है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.एक ही अंक का ज्यादा बार आना

एक ही अंक का ज्यादा बार आना
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अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्म तारीख में कोई भी नंबर डबल होना भी शुभ होता है. वह नंबर उस व्यक्ति की ताकत को बढ़ा देता है. वहीं अगर कोई अंक जन्मतिथि में न हो तो इसे जीवन में उस गुण को कमी का संकेत माना गया है. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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