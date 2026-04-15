Numerology: अंकज्योतिष में Lo Shu Grid से जानें अपनी असली पर्सनैलिटी, जन्म तारीख खोल देगी स्वभाव से लेकर भविष्य तक के राज

5 . एक ही अंक का ज्यादा बार आना

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अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्म तारीख में कोई भी नंबर डबल होना भी शुभ होता है. वह नंबर उस व्यक्ति की ताकत को बढ़ा देता है. वहीं अगर कोई अंक जन्मतिथि में न हो तो इसे जीवन में उस गुण को कमी का संकेत माना गया है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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