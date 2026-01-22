Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

4 . समाज में होती है इज्जत

बचपन से ही इस मूलांक के लोगों को अच्छे-बुरे का ज्ञान होता है. ये किसी भी स्थित में किसी का अहित नहीं करते और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. इसके अलावा इस मूलांक के लोगों को धर्म-कर्म, पूजा-पाठ आदि का भी अच्छा ज्ञान होता है, जिसके चलते समाज में इनकी इज्जत भी बहुत होती है.