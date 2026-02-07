FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सूरजकुंड मेले में झूला गिरा, एक की मौत. इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत, 13 घायल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
विकास को मिलेगी रफ्तार, दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ तक बढ़ाए MCD आयुक्त के वित्तीय अधिकार 

विकास को मिलेगी रफ्तार, दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ तक बढ़ाए MCD आयुक्त के वित्तीय अधिकार

सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

U19 World Cup 2026 Prize Money: ICC नहीं वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को BCCI ने दिया प्राइज मनी, वजह जान चौंक जाएंगे आप

U19 World Cup 2026 Prize Money: ICC नहीं वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को BCCI ने दिया प्राइज मनी, वजह जान चौंक जाएंगे आप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!

Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!

मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

HomePhotos

धर्म

Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!

God’s Plan For You By Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि आपके स्वभाव और जीवन की दिशा का संकेत भी हो सकती है. न्यूमरोलॉजी में मूलांक व्यक्ति की सोच, आदतों और उसके जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है. ऐसे में आइए जानते हैं 1 से 9 तक के मूलांक क्या कहते हैं आपके बारे में...

Abhay Sharma | Feb 07, 2026, 06:21 PM IST

1.मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख) 

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख) 
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग नेतृत्व और आत्मनिर्भरता के प्रतीक माने जाते हैं, आप अपने दम पर आगे बढ़ने और अपनी सोच से दूसरों को प्रेरित करने के लिए बने हैं. 

Advertisement

2.मूलांक 2: (2, 11, 20 या 29 जन्म तारीख)

मूलांक 2: (2, 11, 20 या 29 जन्म तारीख)
2

इसके अलावा इस मूलांक के लोग सहयोग और सामंजस्य के लिए जाने जाते हैं, इन तारीखों पर जन्मे लोगों का उद्देश्य लोगों को जोड़ना और रिश्तों में शांति बनाए रखना है. 

3.मूलांक 3: (3, 12, 21 या 30 जन्म तारीख)

मूलांक 3: (3, 12, 21 या 30 जन्म तारीख)
3

इस मूंलाक के लोगों को रचनात्मकता और अभिव्यक्ति का संकेत माना जाता है, अंक ज्योतिष के अनुसार आप अपनी प्रतिभा से खुशी फैलाने और खुद को खुलकर व्यक्त करने के लिए बने हैं. 

4.मूलांक 4: (4, 13, 22 या 31) 

मूलांक 4: (4, 13, 22 या 31) 
4

इस मूलांक के लोग स्थिरता और मेहनत के प्रतीक माने जाते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों का सफर अनुशासन के साथ मजबूत नींव बनाकर सफलता पाने का है. 

TRENDING NOW

5.मूलांक 5: (5, 14, या 23 जन्म तारीख) 

मूलांक 5: (5, 14, या 23 जन्म तारीख) 
5

अंक ज्योतिष में इस मूलांक को आज़ादी और रोमांच का मूलांक माना जाता है, ऐसे लोग बदलाव को अपनाने और नए अनुभवों की खोज के लिए बने होते हैं. 

6.मूलांक 6: (6, 15, या 24 जन्म तारीख)

मूलांक 6: (6, 15, या 24 जन्म तारीख)
6

मूलांक 6 के जातक, जिम्मेदारी और देखभाल का संकेत माने जाते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मार्ग अपनों का ख्याल रखने और घर में प्रेम व संतुलन बनाने का है. 

7.मूलांक 7: (7, 16 या 25 जन्म तारीख)

मूलांक 7: (7, 16 या 25 जन्म तारीख)
7

इस मूलांक के लोगों को आत्मचिंतन और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, ऐसे लोग गहरी समझ, आध्यात्मिक सत्य और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए बने होते हैं. 

8.मूलांक 8: (8, 17 या 26 जन्म तारीख) 

मूलांक 8: (8, 17 या 26 जन्म तारीख) 
8

इस मूलांक के लोगों को शक्ति और भौतिक सफलता का मूलांक माना जाता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों का उद्देश्य मेहनत से सफलता पाने और समृद्धि बनाने का होता है. 

 

9.मूलांक 9: (9, 18, या 27 जन्म तारीख)

मूलांक 9: (9, 18, या 27 जन्म तारीख)
9

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग करुणा और मानव सेवा के संकेत माने जाते हैं, आप प्रेम, दया और निस्वार्थ भाव से दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बने हैं. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी
मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी
U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब
U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब
Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
MORE
Advertisement