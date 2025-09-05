क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण
Numerology: मूलांक और जन्मतारीख से जाने कौन सा करियर है आपके लिए बेस्ट, किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता
'आपको इतना डेयरिंग हुआ है क्या...' अवैध खनन रोकने गई IPS अधिकारी को अजीत पवार की धमकी
सलमान खान का डूबता करियर के दौरान साउथ के इस सुपरस्टार ने थामा था हाथ, रातोंरात दिलाई ब्लॉकबस्टर हिट
Instagram Tips: बिना खर्च किए इंस्टाग्राम पर 10K फॉलोअर्स तक बढ़ा सकते हैं आप भी, बस जान लें ये 3 खास टिप्स
Interview Tips: हम आपको क्यों दें नौकरी? Bill Gates ने बताया इंटरव्यू के इस मुश्किल सवाल का आसान जवाब
Anant Chaturdashi Holiday: क्या अनंत चतुर्दशी के दिन स्कूल-कॉलेज, बैंकों में छुट्टी रहेगी?
कॉमेडी-ड्रामा-सस्पेंस से भरी है 'उफ्फ ये सियापा', लेकिन डायलॉग नहीं, यूनिक एंगल पर बनी ये फिल्म जानिए क्यों देखनी चाहिए?
Shukra Pradosh Vrat 2025: इस व्रत को करने मात्र से पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना, मिलेगा महादेव का आशीर्वाद
The Bengal Files Review : इतिहास के पन्नों में खोई हुई भूली कहानी है 'द बंगाल फाइल्स', यहां पढ़ें आज रिलीज हुई मूवी का रिव्यू
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 05, 2025, 01:18 PM IST
1.व्यापार से लेकर राजनीति में जाते हैं ये लोग
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इनका स्वामी ग्रह सूर्य है. इन लोगों को प्रशासन, राजनीति, चिकित्सा, व्यापार और बैकिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए. इन क्षेत्रों में ये लोग सफलता पाते हैं.
2.डॉक्टर और मीडिया फिल्ड है बेस्ट
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है. ऐसे में इस मूलांक के लोगों का स्वभाव चिंतन का होता है. ये लोग काफी क्रिएटिव होते हैं. ऐसे में इन लोगों को कला, संगीत, मीडिया, चिकित्सा, शिक्षा, खान-पान और नेवी जैसे क्षेत्रों में सफल मिल सकती है.
3.शिक्षा और बैंकिंग
मूलांक 3 किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का होात है. इनके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. ऐसे में इन लोगों को शिक्षा, कानून, धर्म, लेखन और बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए. ये इनके लिए बेस्ट करियर साबित हो सकते हैं.
4.मार्केटिंग और कंप्यूटर में होते हैं बेस्ट
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इनका स्वामी ग्रह राहु है. इन लोगों को तकनीकी, औषधि, ज्योतिष, मार्केटिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहिए. इसमें इन्हें सफलता मिल सकती है.
5.फाइनेंस और कॉमर्स
मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनका स्वामी ग्रह बुध है. यह ग्रह ज्ञान और पैसों का कारक होता है. यही वजह है कि इन लोगों के लिए बेस्ट करियर बैंकिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, और धन संबंधी क्षेत्रों में है.
6.अध्यात्म और कॉस्मेटिक्स
किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. इन लोगों के लिए मीडिया, आभूषण, कॉस्मेटिक्स से लेकर कपड़े और अध्यात्म से जुड़ी चीजों में करियर सफलता दिला सकता है.
7.इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट
मूलांक 7 किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक के लोग पर केतु का प्रभाव होता है. इन्हें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और यात्राओं से जुड़े क्षेत्र में जाना फायदेमंद सही साबित होता है.
8.व्यापार से लेकर शिक्षा और कानून
किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इनका स्वामी ग्रह शनि है. ऐसे में इस मूलांक के लोगों को फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लोहा, कोयला, शिक्षा और कानून के क्षेत्र बेहतरीन साबित हो सकते है. इन्हें इसमें जल्दी सफलता मिलती है.
9.सेना, पुलिस और प्रशासन
किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इनका स्वामी ग्रह मंगल है. ऐसे में इन लोगों को सेना, पुलिस, प्रशासन, इंजीनियरिंग, जमीन और निर्माण के क्षेत्र करियर बनाना चाहिए. इसमें इन्हें जल्द सफलता प्राप्त होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
Ad