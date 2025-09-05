Numerology: मूलांक और जन्मतारीख से जाने कौन सा करियर है आपके लिए बेस्ट, किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता

9 . सेना, पुलिस और प्रशासन

9

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इनका स्वामी ग्रह मंगल है. ऐसे में इन लोगों को सेना, पुलिस, प्रशासन, इंजीनियरिंग, जमीन और निर्माण के क्षेत्र करियर बनाना चाहिए. इसमें इन्हें जल्द सफलता प्राप्त होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Ad