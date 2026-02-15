Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

9 . मूलांक 9 (9, 18 और 27 जन्म तारीख)

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है. ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, दुर्घटना, चोट, बुखार और सूजन वाली बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.