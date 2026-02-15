FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

Numerology- Karmic Diseases: अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्म की तारीख किसी खास ग्रह से जुड़ी होती है, वही ग्रह स्वास्थ्य पर भी असर डालती है. व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर उसकी संभावित बीमारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है. अंक ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी इस अवधारणा को “कर्मिक डिजीज” कहते हैं. 

Abhay Sharma | Feb 15, 2026, 03:46 PM IST

1.मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख) 

मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख) 
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है. इस मूलांक के लोगों को दिल की बीमारी, आंखों की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, रीढ़ या ऊपरी पीठ से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. 

2.मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख)  

मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख)  
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है. इन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिप्रेशन, चिंता, मूड स्विंग, शरीर में पानी रुकना, नींद की समस्या, हार्मोन असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है. 

 

3.मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख)  

मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख)  
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. इन्हें लिवर की समस्या, मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पाचन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. 

4.मूलांक 4 (4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख)

मूलांक 4 (4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख)
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है. इन्हें मानसिक अस्थिरता, नशे की लत, त्वचा रोग, नसों से जुड़ी समस्या, अचानक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है. 

5.मूलांक 5 (5, 14 और 23 जन्म तारीख)  

मूलांक 5 (5, 14 और 23 जन्म तारीख)  
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23  तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है. इन्हें नर्वस सिस्टम की समस्या, थायरॉयड, त्वचा एलर्जी, बोलने में दिक्कत, तनाव से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. 

6.मूलांक 6 (6, 15 और 24 जन्म तारीख)

मूलांक 6 (6, 15 और 24 जन्म तारीख)
6

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है. इन्हें प्रजनन संबंधी समस्या, किडनी की बीमारी, डायबिटीज, यौन समस्या, त्वचा रोग का खतरा ज्यादा रहता है.  

7.मूलांक 7 (7, 16 और 25 जन्म तारीख)

मूलांक 7 (7, 16 और 25 जन्म तारीख)
7

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है. इन्हें अज्ञात या पकड़ में न आने वाली बीमारी, ऑटोइम्यून रोग, रीढ़/पीठ की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. 

8.मूलांक 8 (8, 17 और 26)

मूलांक 8 (8, 17 और 26)
8

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है. इन लोगों को पुरानी (क्रॉनिक) बीमारियां, गठिया, लकवा, जोड़ों का दर्द, दुर्घटना, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का खतरना ज्यादा होता है. 

 

9.मूलांक 9 (9, 18 और 27 जन्म तारीख)

मूलांक 9 (9, 18 और 27 जन्म तारीख)
9

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है. ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, दुर्घटना, चोट, बुखार और सूजन वाली बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.  

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

