Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा

8 . मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26) और 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 8 के पुरुष का रिश्ते में दबदबा होता है, क्योंकि ये अनुशासित और प्रैक्टिकल होते हैं और स्वभाव भी थोड़ा सख्त होता है. वहीं मूलांक 9 की महिलाएं भावुक होती हैं, पर आखिरकार वही होता है जो ये चाहती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

