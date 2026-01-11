Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology, Who Dominates: आपकी जन्म तारीख आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और जीवन से जुड़े कई राज खोलती है. इतना ही नहीं, इससे भविष्य और रिश्तों के बारे में भी काफी कुछ जाना जा सकता है. इस कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके मूलांक यानी जन्मतिथि के अनुसार, आपके रिश्ते में किसकी ज्यादा चलती है...

Abhay Sharma | Jan 11, 2026, 07:28 PM IST

1.मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28) 

1

पति: अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोग एनर्जी से भरे और लीडर टाइप होते हैं, रिश्ते में इनका दबदबा साफ नजर आता है. आमतौर पर कपल के बीच इसमें मेल का दबदबा ज्यादा होता है. 

2.मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)

2

पत्नी: अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 2 की महिलाएं शांत आवाज़ में भी कंट्रोल रखती हैं. ये बिना बोले भी अपनी बात मनवा लेती हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, रिश्ते में महिला का दबदबा ज्यादा होता है. 

3.मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)

3

पति: मूलांक 3 वाले लोग मस्तीखोर होते हैं, पर आखिरी फैसला अक्सर इन्हीं का होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, रिश्ते में मूलांक 3 वाले पुरुषों का दबदबा रहता है. 

4.मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)

4

पत्नी: मूलांक 4 की महिलाएं चुपचाप सब कुछ संभाल लेती हैं. ये बिना शोर किए हालात अपने हिसाब से मोड़ देती हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, रिश्ते में इन्हीं की ज्यादा चलती भी है. 

5.मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)

5

दोनों में टक्कर: अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 5 वालों के रिश्तों में बराबरी की टक्कर रहती है. इनके रिश्ते में कौन हावी रहेगा, इस पर अक्सर बहस होती है. 

6.मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)

6

पत्नी: अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 6 की महिलाएं बेहद आकर्षक होती हैं और इनसे मना करना लगभग नामुमकिन होता है. इसलिए हमेशा पति-पत्नी के बीच के रिश्ते में महिला का ही दबदबा देखने को मिलता है. 

7.मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)

7

पति: अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वाले लोग कम बोलते हैं, पर जरूरत पड़ने पर बॉस की तरह व्यवहार करते हैं. इसलिए हमेशा पति-पत्नी के बीच के रिश्ते में पुरुष का ही दबदबा देखने को मिलता है. 


 

8.मूलांक 8  (जन्म तारीख: 8, 17, 26) और 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27) 

8

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 8 के पुरुष का रिश्ते में दबदबा होता है, क्योंकि ये अनुशासित और प्रैक्टिकल होते हैं और स्वभाव भी थोड़ा सख्त होता है. वहीं मूलांक 9 की महिलाएं भावुक होती हैं, पर आखिरकार वही होता है जो ये चाहती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

