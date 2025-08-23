Gia Manek wedding: स्टार प्लस की संस्कारी 'गोपी बहू' बनी दुल्हन, कौन हैं वरुण जैन जिनके संग शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल
Aman Maheshwari | Aug 23, 2025, 04:39 PM IST
1.चेहरे से मासूम होती है इन मूलांक की लड़कियां
मूलांक से किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यवहार और भविष्य के बारे में जान सकते हैं. जिन लड़कियों का मूलांक 2 और 5 होता है वह दिखने में मासूम और दिमाग की तेज होती हैं.
2.मूलांक 2 की लड़कियां
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है. यह मजबूत मानसिकता वाली होती हैं.
3.कैसा होती हैं मूलांक 2 की लड़कियां
मूलांक 2 की लड़कियां इमोशनल और इंटेलीजेंस होती हैं. यह इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती हैं. यह देखने में मासूम और शांत होती है लेकिन दिमाग से काम लेती हैं.
4.होती हैं वफादार
जिन लड़कियां का मूलांक 2 होता है यह रिश्ते निभाने में अच्छी होती है. यह किसी को धोखा नहीं देती हैं. इन्हें धोखा बर्दाश्त भी नहीं होता है.
5.मूलांक 5 की लड़कियां
जिनक जन्म 5, 14 और 23 को हुआ हो उनका मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुध होते हैं. यह बुद्धि और वाणी का कारक है. यह लड़कियां चतुर और बुद्धिमान होती हैं.
6.कैसा होता है करियर
यह लड़कियां इंटेलीजेंस और बोलने की कला में निपुण होती हैं. करियर में ऊंचाइयां छूती हैं. यह दिखने में मासूम होती हैं और दिमाग से काम लेती हैं.