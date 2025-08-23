Twitter
एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर

Numerology: दिखने में मासूम लेकिन दिमाग की तेज होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, इमोशनली होती हैं स्‍ट्रॉन्‍ग

तेज स्पीड से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ, शुरू करें सरसों के तेल में इन चीजों को मिलाकर लगाना

ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम; देखें कहां पर है विराट-धोनी का नाम

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय विकेटकीपर, देखें कहां पर एमएस धोनी का नाम

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम

विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा

Bigg Boss 12 फेम Saba Khan बनीं दुल्हन, इस नवाब-बिजनेसमैन से की थी Secret Wedding, देखें तस्वीरें...

ड्रीम 11 अभी भी रहेगा टीम इंडिया का स्पॉन्सर? ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद BCCI सचिव ने दी प्रतिक्रिया

धर्म

अंक ज्योतिष के मुताबिक, कई खास तारीखों पर जन्मी लड़कियां देखने में बहुत ही मासूम होती हैं. यह दिमाग की बहुत ही तेज होती हैं. यह हमेशा सोच-समझकर ही फैसले लेती हैं.

Aman Maheshwari | Aug 23, 2025, 04:39 PM IST

1.चेहरे से मासूम होती है इन मूलांक की लड़कियां

चेहरे से मासूम होती है इन मूलांक की लड़कियां
1

मूलांक से किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यवहार और भविष्‍य के बारे में जान सकते हैं. जिन लड़कियों का मूलांक 2 और 5 होता है वह दिखने में मासूम और दिमाग की तेज होती हैं.
 

2.मूलांक 2 की लड़कियां

मूलांक 2 की लड़कियां
2

किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है. यह मजबूत मानसिकता वाली होती हैं.

3.कैसा होती हैं मूलांक 2 की लड़कियां

कैसा होती हैं मूलांक 2 की लड़कियां
3

मूलांक 2 की लड़कियां इमोशनल और इंटेलीजेंस होती हैं. यह इमोशनली स्‍ट्रॉन्‍ग होती हैं. यह देखने में मासूम और शांत होती है लेकिन दिमाग से काम लेती हैं.

4.होती हैं वफादार

होती हैं वफादार
4

जिन लड़कियां का मूलांक 2 होता है यह रिश्ते निभाने में अच्छी होती है. यह किसी को धोखा नहीं देती हैं. इन्हें धोखा बर्दाश्त भी नहीं होता है.

5.मूलांक 5 की लड़कियां

मूलांक 5 की लड़कियां
5

जिनक जन्म 5, 14 और 23 को हुआ हो उनका मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुध होते हैं. यह बुद्धि और वाणी का कारक है. यह लड़कियां चतुर और बुद्धिमान होती हैं.

6.कैसा होता है करियर

कैसा होता है करियर
6

यह लड़कियां इंटेलीजेंस और बोलने की कला में निपुण होती हैं. करियर में ऊंचाइयां छूती हैं. यह दिखने में मासूम होती हैं और दिमाग से काम लेती हैं.

7.Disclaimer

Disclaimer
7

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

