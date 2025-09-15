Numerology: बहू नहीं, ससुराल में बेटी की तरह रहती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, बन जाती हैं सास की फेवरेट

Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल
धर्म
Abhay Sharma | Sep 15, 2025, 04:05 PM IST
1.जन्मतिथि और मूलांक
अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लड़कियों का जन्म महीने के 3, 12, 21 और 30 तारीखों में हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है और मूलांक 3 के लोगों का ग्रह स्वामी गुरु होते हैं. इस वजह से मूलांक 3 के लोग बहुत बुद्धिमान, अनुशासित और साहस से भरे होते हैं.
2.कैसी होती हैं मूलांक 3 की लड़कियां
मूलांक 3 की लड़कियां अपने बड़े-बुजुर्ग और अपने सारे परिवार के सदस्य का बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं और उनकी हर जरूरतमंद चीजों का पूरा ध्यान रखती हैं. इसलिए ये परिवार में सबकी चहेती बन जाती हैं.
3.सास की लाडली बहू
मूलांक 3 की लड़कियों का व्यवहार सुशील और सम्मानपूर्ण होता है. इन्हीं गुणों के कारण ये अपनी सास की सबसे लाडली बहू बन जाती हैं, ऐसे में ये घर के हर सदस्य के दिल में अपनी अच्छी जगह बना लेती हैं.
4.मिलनसार स्वाभाव
इन तारीखों में जन्मी लड़कियां मिलनार होती हैं और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती हैं. इसके अलावा ये अपने रिश्तेदार को साथ लेकर चलती हैं. इसलिए ऐसी लड़कियों से उनकी सास की खूब पटरी खाती है.
5.हंसमुख
मूलांक 3 वाली लड़कियां स्वभाव से बेहद हंसमुख होती हैं और हर किसी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करती हैं. इसके अलावा ऐसी लड़कियां अपने आसपास सकारात्मक माहौल रखती हैं.
6.लड़ाई-झगड़े से रहती हैं दूर
इसके अलावा मूलांक 3 की लड़कियां झगड़ालू स्वभाव की नहीं होती हैं और ये लड़ाई-झगड़े से दूर रहती हैं. मूलांक 3 की लड़कियां किसी भी बहस को शांति से सुलझाना पसंद करती हैं.