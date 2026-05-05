Numerology: ट्रैवलिंग की शौकीन होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, Astrology में होता है खास दिलचस्प

धर्म
Abhay Sharma | May 05, 2026, 08:14 PM IST
1.मूलांक 5, स्वामी ग्रह बुध का प्रभाव
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, जिन्हें बुद्धि, व्यापार, संचार, बहन, वाणी और तर्क का प्रतीक माना गया है. इस मूलांक की लड़कियों पर भी स्वामी ग्रह बुध का प्रभाव देखने को मिलता है. (AI Image)
2.इन लड़कियों को होता है घूमने-फिरने का शौक
इस मूलांक की लड़कियों को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है और ये नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी ज्यादा रुचि रखती हैं. इससे इन्हें खुशी महसूस होती है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक की लड़कियां विदेश यात्रा भी खूब करती हैं. (AI Image)
3.क्रिएटिविटी और बुद्धिमानी से बढ़ती हैं आगे
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां बेहद बुद्धिमान होती हैं, अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से ही ये सफलता प्राप्त करती हैं. ये ऊर्जा से भरपूर रहती हैं और अपना कोई भी काम पूरी लगन और जोश से करती हैं. बिजनेस के क्षेत्र में भी यह अपनी क्रिएटिविटी और बुद्धिमानी से आगे बढ़ती जाती हैं. (AI Image)
4.कम्युनिकेशन स्किल बनाता है सबसे अलग
इस मूलांक की लड़कियों में बुध के प्रभाव के नाते कम्युनिकेशन स्किल भी बेहद अच्छी होती है, जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती है. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 5 की लड़कियां कोई भी फैसला सोच-समझकर लेते हैं. ये नई-नई योजनाएं बनानी रहती हैं. (AI Image)
5.Astrology में होता है खास दिलचस्प
मूलांक 5 की लड़कियां ज्योतिष में अधिक रुचि रखती हैं, ये विज्ञान और पत्र व्यवहार में आगे बढ़ सकती हैं. इसके अलावा अंक ज्योतिष के अनुसार, करियर के क्षेत्र में अच्छी अध्यापक, लेखाकार और उपदेशक बन सकती हैं. ये अच्छी थिंकर होती हैं और इनका प्रभाव अधिक रहता है. (AI Image)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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