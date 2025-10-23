Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!

अमीर बनने के लिए सिर्फ सेविंग नहीं, अपनाएं इंवेस्टमेंट के ये 5 जरूरी नियम
धर्म
Abhay Sharma | Oct 23, 2025, 11:50 AM IST
1.अंक का महत्व
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाला हर अंक उसके जीवन में किसी न किसी तरह से महत्व रखता है. हम आपको कुछ खास मूलांक में जन्मी लड़कियों के बारे बताने जा रहे हैं, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं. इनका अपनी सास-ननद से कम ही बनता है. बस पैसे कमाने की होड़ में लगी रहती हैं.
2.मूलांक 7
दरअसल, हम बात कर रहे हैं मूलांक 7 की, इस मूलांक का ग्रह स्वामी केतु हैं. केतु एक हेडलेस एनर्जी होती है. जिस किसी का जन्म 7,16, 25 को होता है उनका मूलांक 7 माना जाता है. अंक ज्योतिष के अनुसार ऐसी लड़कियों को लगता है कि ये तुरंत रिएक्ट करते अपनी तरफ से बात को खत्म कर देती हैं.
3.मुंहफट
इस मूलांक की लड़कियां मुंहफट मानी जाती हैं, ऐसी लड़कियां किसी भी मामले में तुरंत रिएक्ट कर अपनी तरफ से बात को खत्म कर देती हैं. बिना यह सोचे-समझे कि सामने वाली की तरफ से वो खत्म हुई है या नहीं या फिर इनकी बात से सामने वाले पर क्या असर पड़ता है. इसको लेकर ये ज्यादा लोड नहीं लेती हैं.
4.सास-ननद से रहता है 36 का आंकड़ा
इस मूलांक की लड़कियां अपनी लाइफ में किसी की दखलअंदाजी पसंद नहीं करती हैं और इन्हें लगता है कि जो ये कर रही हैं वही ठीक है. इसके अलावा बहुत बोलने की आदत से कई बार ये कटु शब्द भी बोल देती हैं, इनका अपनी सास ननद के रिश्ते में तनाव रहता है. कटु शब्द कई बार इनके रिश्ते खराब कर देते हैं.
5.बचत करने पैसे कमाने में माहिर
इस मूलांक की लड़कियों को पैसे कमाना बखूबी आता है और ये थोड़ी कंजूस होती हैं. इसके अलावा इस मूलांक की लड़कियां दूसरों पर सोच समझकर पैसे खर्च करती हैं. इनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती है और ये अपने नाम पर खूब प्रॉपर्टी भी बनाती हैं.
6.किन लोगों से अच्छी बनती है
इस मूलांक की लड़कियों की 1-2-4 वालों के साथ अच्छी पटती है. क्योंकि अंक ज्योतिष के अनुसार ये नंबर्स इन्हें बैलेंस करते हैं. ये धार्मिक कार्यों में रुचि रखती हैं. क्योंकि केतु अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है. इसके अलावा इनके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी होती है.