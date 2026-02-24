Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान

10 . 9, 18 और 27 और जन्म तारीख

जिन लोगों की जन्मतिथि 9, 18 या 27 होती है, उन्हें घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान या जूते जैसे गिफ्ट लेने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ये चीजें उनके लिए अशुभ प्रभाव ला सकती हैं. इन तारीखों पर जन्मे लोगों के ये चीजें उपहार के रूप में न दें. (Photo: AI Generated)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

