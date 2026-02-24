FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन हम... जिम्बाब्वे के कोच ने टीम इंडिया को लेकर दिया बयान, मैच से पहले कह दी बड़ी बात

भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन हम... जिम्बाब्वे के कोच ने टीम इंडिया को लेकर दिया बयान, मैच से पहले कह दी बड़ी बात

PAK vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए इंग्लैंड के खिलाफ क्यों जरूरी है जीत

PAK vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए इंग्लैंड के खिलाफ क्यों जरूरी है जीत

Womens T20 WC 2026 Schedule: ICC ने जारी किया महिला टी20 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल, इस दिन होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला

Womens T20 WC 2026 Schedule: ICC ने जारी किया महिला टी20 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल, इस दिन होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती

मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान

Numerology, Gifts According To Birth Date: अंक ज्योतिष के अनुसार, हर गिफ्ट आपके लिए शुभ नहीं होता? व्यक्ति की जन्मतिथि उसके स्वभाव, ऊर्जा और भाग्य से जुड़ी होती है, ऐसे में कुछ उपहार भी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं. 

Abhay Sharma | Feb 24, 2026, 02:17 PM IST

1.जन्मांक के अनुसार उपहार

जन्मांक के अनुसार उपहार
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, गलत उपहार लेने से रिश्तों में तनाव, आर्थिक परेशानी या मानसिक असंतुलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जान लें जन्मतिथि के अनुसार आपको कौन-सी चीजें गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए. किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उनकी जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए ये चीजें न दें. (Photo: AI Generated)

Advertisement

2.1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख

1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख
2

जिन लोगों की जन्मतिथि 1, 10, 19 या 28 होती है, उन्हें चमड़े की बेल्ट, पर्स या हैंडबैग और जूते जैसे गिफ्ट लेने से बचना चाहिए. अंक ज्योतिष के अनुसार ये चीजें उनके लिए अशुभ मानी जाती हैं और नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं. (Photo: AI Generated)

3.2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख

2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख
3

जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सामान उपहार में लेने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ऐसे गिफ्ट उनके लिए शुभ नहीं होते. आप भी इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये गिफ्ट देने से बचें. (Photo: AI Generated)

4.3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख

3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख
4

अगर किसी व्यक्ति की जन्मतिथि 3, 12, 21 या 30 है, तो उन्हें कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और हीरे जैसे गिफ्ट नहीं लेने चाहिए. अंक ज्योतिष के अनुसार ये चीजें उनके लिए अशुभ मानी जाती हैं. (Photo: AI Generated)

TRENDING NOW

5.4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख

4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख
5

जिन लोगों की जन्मतिथि 4, 13, 22 या 31 होती है, उन्हें मोमबत्ती और लाल लिपस्टिक जैसे गिफ्ट लेने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ये चीजें उनके लिए नकारात्मक प्रभाव ला सकती हैं. (Photo: AI Generated)

6.5, 14 और 23 और जन्म तारीख

5, 14 और 23 और जन्म तारीख
6

जिन लोगों की जन्मतिथि 5, 14 या 23 होती है, उन्हें चांदी से बनी कोई भी चीज उपहार में लेने से बचना चाहिए. अंक ज्योतिष के अनुसार चांदी उनके लिए अशुभ मानी जाती है. (Photo: AI Generated)

7.6, 15 और 24 जन्म तारीख

6, 15 और 24 जन्म तारीख
7

जिन लोगों की जन्मतिथि 6, 15 या 24 होती है, उन्हें सोने के गहने, दीपक या लालटेन जैसे गिफ्ट लेने से बचना चाहिए, आपको इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये गिफ्ट देना भी नहीं चाहिए, अंक ज्योतिष के अनुसार ये चीजें उनके लिए अशुभ मानी जाती हैं और नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं. (Photo: AI Generated)

8.7, 16 और 25 जन्म तारीख

7, 16 और 25 जन्म तारीख
8

जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उन्हें मिठाई और चांदी के गहने उपहार में लेने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ऐसे गिफ्ट उनके लिए अशुभ साबित हो सकते हैं. आपको ये गिफ्ट इन तारीखों पर जन्मे लोगों को देने से बचना चाहिए.  (Photo: AI Generated)

9.8, 17 और 26 जन्म तारीख

8, 17 और 26 जन्म तारीख
9

अगर किसी व्यक्ति की जन्मतिथि 8, 17 या 26 है, तो उन्हें सोने के गहने, माणिक (रूबी) या मोमबत्ती जैसे गिफ्ट नहीं लेने चाहिए. अंक ज्योतिष के अनुसार ये चीजें उनके लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं. इन्हें ये गिफ्ट देने से बचें. (Photo: AI Generated)

 

10.9, 18 और 27 और जन्म तारीख

9, 18 और 27 और जन्म तारीख
10

जिन लोगों की जन्मतिथि 9, 18 या 27 होती है, उन्हें घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान या जूते जैसे गिफ्ट लेने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ये चीजें उनके लिए अशुभ प्रभाव ला सकती हैं. इन तारीखों पर जन्मे लोगों के ये चीजें उपहार के रूप में न दें. (Photo: AI Generated)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Panchgrahi Yog 2026: आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
रेलवे के लोको पायलट की कितनी होती है सैलरी? जानें मिलती हैं कौन-कौन सी सुविधाएं
रेलवे के लोको पायलट की कितनी होती है सैलरी? जानें मिलती हैं कौन-कौन सी सुविधाएं
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
MORE
Advertisement