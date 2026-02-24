Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान

धर्म
Abhay Sharma | Feb 24, 2026, 02:17 PM IST
1.जन्मांक के अनुसार उपहार
अंक ज्योतिष के अनुसार, गलत उपहार लेने से रिश्तों में तनाव, आर्थिक परेशानी या मानसिक असंतुलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जान लें जन्मतिथि के अनुसार आपको कौन-सी चीजें गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए. किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उनकी जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए ये चीजें न दें. (Photo: AI Generated)
2.1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख
जिन लोगों की जन्मतिथि 1, 10, 19 या 28 होती है, उन्हें चमड़े की बेल्ट, पर्स या हैंडबैग और जूते जैसे गिफ्ट लेने से बचना चाहिए. अंक ज्योतिष के अनुसार ये चीजें उनके लिए अशुभ मानी जाती हैं और नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं. (Photo: AI Generated)
3.2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख
जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सामान उपहार में लेने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ऐसे गिफ्ट उनके लिए शुभ नहीं होते. आप भी इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये गिफ्ट देने से बचें. (Photo: AI Generated)
4.3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख
अगर किसी व्यक्ति की जन्मतिथि 3, 12, 21 या 30 है, तो उन्हें कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और हीरे जैसे गिफ्ट नहीं लेने चाहिए. अंक ज्योतिष के अनुसार ये चीजें उनके लिए अशुभ मानी जाती हैं. (Photo: AI Generated)
5.4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख
जिन लोगों की जन्मतिथि 4, 13, 22 या 31 होती है, उन्हें मोमबत्ती और लाल लिपस्टिक जैसे गिफ्ट लेने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ये चीजें उनके लिए नकारात्मक प्रभाव ला सकती हैं. (Photo: AI Generated)
6.5, 14 और 23 और जन्म तारीख
जिन लोगों की जन्मतिथि 5, 14 या 23 होती है, उन्हें चांदी से बनी कोई भी चीज उपहार में लेने से बचना चाहिए. अंक ज्योतिष के अनुसार चांदी उनके लिए अशुभ मानी जाती है. (Photo: AI Generated)
7.6, 15 और 24 जन्म तारीख
जिन लोगों की जन्मतिथि 6, 15 या 24 होती है, उन्हें सोने के गहने, दीपक या लालटेन जैसे गिफ्ट लेने से बचना चाहिए, आपको इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये गिफ्ट देना भी नहीं चाहिए, अंक ज्योतिष के अनुसार ये चीजें उनके लिए अशुभ मानी जाती हैं और नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं. (Photo: AI Generated)
8.7, 16 और 25 जन्म तारीख
जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उन्हें मिठाई और चांदी के गहने उपहार में लेने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ऐसे गिफ्ट उनके लिए अशुभ साबित हो सकते हैं. आपको ये गिफ्ट इन तारीखों पर जन्मे लोगों को देने से बचना चाहिए. (Photo: AI Generated)
9.8, 17 और 26 जन्म तारीख
अगर किसी व्यक्ति की जन्मतिथि 8, 17 या 26 है, तो उन्हें सोने के गहने, माणिक (रूबी) या मोमबत्ती जैसे गिफ्ट नहीं लेने चाहिए. अंक ज्योतिष के अनुसार ये चीजें उनके लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं. इन्हें ये गिफ्ट देने से बचें. (Photo: AI Generated)
10.9, 18 और 27 और जन्म तारीख
जिन लोगों की जन्मतिथि 9, 18 या 27 होती है, उन्हें घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान या जूते जैसे गिफ्ट लेने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ये चीजें उनके लिए अशुभ प्रभाव ला सकती हैं. इन तारीखों पर जन्मे लोगों के ये चीजें उपहार के रूप में न दें. (Photo: AI Generated)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
