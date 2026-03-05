Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, सबके लिए अलग है नजर उतारने का तरीका, जन्मतारीख के अनुसार ऐसे हटाएं नजर दोष

धर्म
Abhay Sharma | Mar 05, 2026, 01:24 PM IST
1.मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख- स्वामी सूर्य)
अंक ज्योतिष के अनुसार, इन लोगों को रुई की एक बत्ती को घी में डुबोकर जलाना चाहिए, बाद में मां या बहन से कहें कि उस बत्ती को आपके शरीर के चारों तरफ 7 बार उल्टी दिशा (एंटी-क्लॉकवाइज) में घुमाएं. (Photo: AI Generated)
2.मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 जन्म तारीख- स्वामी चंद्रमा)
इसके लिए मां या बहन से कहें कि वे अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा नमक लें और उसे आपके सिर से पैर तक 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं, इसके बाद उस नमक को टॉयलेट या सिंक में बहा दें.(Photo: AI Generated)
3.मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 जन्म तारीख - गुरु बृहस्पति)
अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग नजर दोष हटाने के लिए किसी मंदिर में जाएं, वहां 10 मिनट शांति से बैठें और वहां की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें. (Photo: AI Generated)
4.मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 जन्म तारीख - राहु)
आप नजर दोष हटाने के लिए अपने दाएं हाथ में 3 लौंग लें और मुट्ठी बंद कर लें, मुट्ठी को अपने ऊपर 9 बार उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर लौंग को कागज पर रखकर जला दें. (Photo: AI Generated)
5.मूलांक 5 (5, 14 या 23 जन्म तारीख- बुध)
इसके अलावा इस मूलांक के लोगों अपने दाएं हाथ में हरी घास लें और उसे सिर के चारों ओर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं, इसके बाद उसे घर के बाहर ले जाकर फेंक दें. (Photo: AI Generated)
6.मूलांक 6 (6, 15 या 24 जन्म तारीख - शुक्र)
अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग नजर दोष दूर करने के लिए अपने पूरे शरीर पर दही लगाकर स्नान कर सकते हैं, इसके बाद परफ्यूम लगाना न भूलें. (Photo: AI Generated)
7.मूलांक 7 (7, 16 या 25 जन्म तारीख - केतु)
अंक ज्योतिष के अनुसार, आप नजर हटाने के लिए अपने दाएं हाथ में 5 लौंग और एक चुटकी हल्दी लें और इसे शरीर के चारों ओर 7 बार घुमाएं और फिर कागज पर रखकर घर के बाहर जला दें. (Photo: AI Generated)
8.मूलांक 8 (8, 17 या 26 जन्म तारीख - शनि)
ऐसे लोगों को नमक मिले पानी से स्नान करना चाहिए, इसके बाद में शरीर पर सरसों का तेल लगाना चाहिए. कहते हैं इससे नजर दोष दूर होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है. (Photo: AI Generated)
9.मूलांक 9 (9, 18 या 27 जन्म तारीख - मंगल)
इसके लिए अपने दाएं हाथ में एक साबुत लाल मिर्च लें, उसे सिर के ऊपर 9 बार उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर घर के बाहर लेकर जला दें. ऐसा करने से नजर दोष दूर होगा. (Photo: AI Generated)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
