Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, सबके लिए अलग है नजर उतारने का तरीका, जन्मतारीख के अनुसार ऐसे हटाएं नजर दोष

9 . मूलांक 9 (9, 18 या 27 जन्म तारीख - मंगल)

9

इसके लिए अपने दाएं हाथ में एक साबुत लाल मिर्च लें, उसे सिर के ऊपर 9 बार उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर घर के बाहर लेकर जला दें. ऐसा करने से नजर दोष दूर होगा. (Photo: AI Generated)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से