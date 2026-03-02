FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिकी 3 लड़ाकू विमान मार गिराए-ईरान, नेतन्याहू को टारगेट कर हमला- ईरान, इजरायली एयरफोर्स कमांडर पर हमला-ईरान, ईरान ने कई मिसाइलों से एयर बेस पर हमला किया, नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है- ईरान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
फोन बंद-सोशल मीडिया से दूरी... मैच जिताने के बाद Sanju Samson ने खोला बड़ा राज, बताया कैसा हुआ बेहतरनी कमबैक

फोन बंद-सोशल मीडिया से दूरी... मैच जिताने के बाद Sanju Samson ने खोला बड़ा राज, बताया कैसा हुआ बेहतरनी कमबैक

Gautam Gambhir PC: सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, संजू की पारी से कर दी दुबे के चौकों की तुलना

Gautam Gambhir PC: सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, संजू की पारी से कर दी दुबे के चौकों की तुलना

सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली... महिला सशक्तिकरण को मिला नया बल, CM रेखा गुप्ता ने दी इन 4 बड़ी योजनाओं की सौगात

सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली... महिला सशक्तिकरण को मिला नया बल, CM रेखा गुप्ता ने दी इन 4 बड़ी योजनाओं की सौगात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 

Numerology And Love: अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, जिनका प्यार बेहद खास और सच्चा माना जाता है. इन खास तारीखों पर जन्मी लड़कियां रिश्तों को दिल से निभाती हैं और अपने पार्टनर का हर हाल में साथ देती हैं. लेकिन, एक बार अगर दिल से दूर हो गईं, तो फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाता है. 

Abhay Sharma | Mar 02, 2026, 04:13 PM IST

1.कभी For Granted न लें

कभी For Granted न लें
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म 2, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26 और 28 तारीख को होता है, इन तारीखों में जन्मी लड़कियों को चंद्रमा और शुक्र की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है. इसलिए ये लड़कियां भावनात्मक रूप से गहरी और समझदार होती हैं. (Photo Credit - AI Generated)

Advertisement

2.बिना कीसी शर्त के प्यार करने वाली

बिना कीसी शर्त के प्यार करने वाली
2

इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां स्वभाव से प्यार करने वाली और वफादार होती हैं. अगर इन्हें दुख भी मिले तो ये जल्दी माफ कर देती हैं और बिना किसी शर्त के प्यार करने की क्षमता रखती हैं. देखभाल करने वाली, भरोसेमंद और रिश्तों को संभालकर रखती हैं. इनके लिए अपनों की खुशी ज्यादा मायने रखती है. (Image: AI Generated)

3.गहरा और सच्चा होता है इनका प्यार 

गहरा और सच्चा होता है इनका प्यार 
3

इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां अपने प्यार का दिखावा नहीं करतीं, बल्कि चुपचाप और दिल से रिश्ते निभाती हैं. इनका प्यार गहरा और सच्चा होता है, जो लंबे समय तक चलता है. इनका एक खास गुण यह होता है कि ये जल्दी माफ कर देती हैं, कई बार दुख मिलने के बाद भी रिश्ते को बचाती रहती हैं. (Image: AI Generated)

4.एक बार जाने के बाद मुड़कर नहीं देखतीं

एक बार जाने के बाद मुड़कर नहीं देखतीं
4

लेकिन, अगर ये बार-बार चोट खाएं और उससे थक जाएं, ये किसी रिश्ते से दूर जाने का फैसला कर लें तो पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं. हालांकि, रिश्ते से दूर जाने का फैसला करती भी हैं तो वह गुस्से में नहीं होता, बल्कि सोच-समझकर लिया गया फैसला होता है. (Image: AI Generated)

 

TRENDING NOW

5.प्यार का करें कद्र

प्यार का करें कद्र
5

इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां आसानी से प्यार करना बंद नहीं करतीं, लेकिन जब इनका दिल भर जाता है तो वह रिश्ता सच में खत्म हो जाता है. तब उनके जीवन का वह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाता है. इसलिए इनके प्यार की कद्र करें.(Image: AI Generated)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा कहां है? जानें यहां अंधेरे में कैसे सांस लेता है जीवन
पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा कहां है? जानें यहां अंधेरे में कैसे सांस लेता है जीवन
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan Effects On Zodiac: साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग  
साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
MORE
Advertisement