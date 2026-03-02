Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 

धर्म
Abhay Sharma | Mar 02, 2026, 04:13 PM IST
1.कभी For Granted न लें
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म 2, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26 और 28 तारीख को होता है, इन तारीखों में जन्मी लड़कियों को चंद्रमा और शुक्र की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है. इसलिए ये लड़कियां भावनात्मक रूप से गहरी और समझदार होती हैं. (Photo Credit - AI Generated)
2.बिना कीसी शर्त के प्यार करने वाली
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां स्वभाव से प्यार करने वाली और वफादार होती हैं. अगर इन्हें दुख भी मिले तो ये जल्दी माफ कर देती हैं और बिना किसी शर्त के प्यार करने की क्षमता रखती हैं. देखभाल करने वाली, भरोसेमंद और रिश्तों को संभालकर रखती हैं. इनके लिए अपनों की खुशी ज्यादा मायने रखती है. (Image: AI Generated)
3.गहरा और सच्चा होता है इनका प्यार
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां अपने प्यार का दिखावा नहीं करतीं, बल्कि चुपचाप और दिल से रिश्ते निभाती हैं. इनका प्यार गहरा और सच्चा होता है, जो लंबे समय तक चलता है. इनका एक खास गुण यह होता है कि ये जल्दी माफ कर देती हैं, कई बार दुख मिलने के बाद भी रिश्ते को बचाती रहती हैं. (Image: AI Generated)
4.एक बार जाने के बाद मुड़कर नहीं देखतीं
लेकिन, अगर ये बार-बार चोट खाएं और उससे थक जाएं, ये किसी रिश्ते से दूर जाने का फैसला कर लें तो पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं. हालांकि, रिश्ते से दूर जाने का फैसला करती भी हैं तो वह गुस्से में नहीं होता, बल्कि सोच-समझकर लिया गया फैसला होता है. (Image: AI Generated)
5.प्यार का करें कद्र
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां आसानी से प्यार करना बंद नहीं करतीं, लेकिन जब इनका दिल भर जाता है तो वह रिश्ता सच में खत्म हो जाता है. तब उनके जीवन का वह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाता है. इसलिए इनके प्यार की कद्र करें.(Image: AI Generated)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
