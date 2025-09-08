Epilepsy: क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार
Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण
iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न
ट्रंप को क्यों आ रही 'दोस्त' मोदी की याद: मामला जितना बिजनेस का, उतना ही सियासी है!
Cancer Vaccine mRNA: रूसी वैज्ञानिकों का दावा; बगैर कीमोथेरेपी इस खतरनाक कैंसर को खत्म करेगी ये वैक्सीन!
कुतुब मीनार के 1600 साल पुराने लौह स्तंभ पर आज भी क्यों नहीं लगती जंग? जानें साइंटिफिक वजह
धर्म
Abhay Sharma | Sep 08, 2025, 05:32 PM IST
1.पढ़ाई में अव्वल, प्यार में बदनसीब
मूलांक 3 के लोग पढ़ाई में अच्छे लेकिन प्यार में असफल होते हैं, पैसा भी इनके हाथ में नहीं टिकता. बता दें कि हर अंक का विशेष महत्व होता है. अंक शास्त्र के अनुसार , व्यक्ति की जन्म तारीख की मदद से उसके स्वभाव, भविष्य और उसकी पसंद का भी अनुमान लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं मूलांक 3 के बारे में...
2.स्वभाव कैसा होता है?
जिनका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक है 3. इस मूलांक के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं और ये लोग किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते और न ही अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद करते हैं. इसके अलावा इन्हें किसी का एहसान भी पसंद नहीं आता है.
3.पढ़ाई में होशियार
इस तिथि को जन्मे लोग पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं और पढ़ाई-लिखाई में हमेशा आगे रहते हैं. इसके अलावा ये वर्ग और समाज में भी बुद्धिमान माने जाते हैं. ये लोग विज्ञान और साहित्य जैसे विषयों में बहुत रुचि रखते हैं. इस मूलांक के लोग न केवल शिक्षा में, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करते हैं.
4.पैसों की तंगी
इस तिथि को जन्मे लोग बहुत साहसी, वीर, पराक्रमी, जुझारू और कभी हार न मानने वाले होते हैं. पर इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती. इनकी आर्थिक स्थिति में हमेशा उतार-चढ़ाव बना रहता है. अक्सर इन्हें घरवालों से पैसे मांगने पड़ते हैं. हालांकि, एक निश्चित उम्र के बाद इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है.
5.विवाहित जीवन
इस तिथि को जन्मे लोग अपने दोस्तों और परिवार पर बहुत भरोसा करते हैं . इसलिए ये लोग आसानी से जोखिम उठा लेते हैं. प्यार के मामले में, इनके प्रेम संबंध ज़्यादा समय तक नहीं टिकते. हालांकि, इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता है.
6.मूलांक 3 के लिए उपाय
मूलांक 3 के लोगों को पुरोहित की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि मूलांक 3 संबंध गुरु ग्रह से होता है, गुरु जीवन में ज्ञान देकर सही मार्ग पर लाता है. इसलिए मूलांक 3 वाले लोगों को जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए. यह जरूरी नहीं है कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति को ही अपना गुरु मानें बल्कि आप भगवान को भी अपना गुरु बना सकते हैं.
7.अपना सकते हैं ये उपाय
मूलांक 3 वालों को रोजाना सुबह केसर का तिलक लगाना चाहिए. मूलांक 3 वालों को ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए और ज्ञान अर्जित करना चाहिए. साथ ही अपने बुक सेल्फ को अच्छी तरह से रखना चाहिए.