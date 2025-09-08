FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

Numerology Or Mulank 3: अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है और मूलांक 3 के स्वामी ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं. इस मूलांक के लोगों में कई खासियतें होती हैं. हालांकि प्यार और पैसों के मामले में इनका नसीब साथ नहीं देता है...

Abhay Sharma | Sep 08, 2025, 05:32 PM IST

1.पढ़ाई में अव्वल, प्यार में बदनसीब

पढ़ाई में अव्वल, प्यार में बदनसीब
1

मूलांक 3 के लोग पढ़ाई में अच्छे लेकिन प्यार में असफल होते हैं, पैसा भी इनके हाथ में नहीं टिकता. बता दें कि हर अंक का विशेष महत्व होता है. अंक शास्त्र के अनुसार , व्यक्ति की जन्म तारीख की मदद से उसके स्वभाव, भविष्य और उसकी पसंद का भी अनुमान लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं मूलांक 3 के बारे में... 

2.स्वभाव कैसा होता है?

स्वभाव कैसा होता है?
2

जिनका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक है 3. इस मूलांक के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं और ये लोग किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते और न ही अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद करते हैं. इसके अलावा इन्हें किसी का एहसान भी पसंद नहीं आता है. 

3.पढ़ाई में होशियार

पढ़ाई में होशियार
3

इस तिथि को जन्मे लोग पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं और पढ़ाई-लिखाई में हमेशा आगे रहते हैं. इसके अलावा ये वर्ग और समाज में भी बुद्धिमान माने जाते हैं. ये लोग विज्ञान और साहित्य जैसे विषयों में बहुत रुचि रखते हैं. इस मूलांक के लोग न केवल शिक्षा में, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करते हैं. 

4.पैसों की तंगी

पैसों की तंगी
4

इस तिथि को जन्मे लोग बहुत साहसी, वीर, पराक्रमी, जुझारू और कभी हार न मानने वाले होते हैं. पर इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती. इनकी आर्थिक स्थिति में हमेशा उतार-चढ़ाव बना रहता है. अक्सर इन्हें घरवालों से पैसे मांगने पड़ते हैं. हालांकि, एक निश्चित उम्र के बाद इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है.

5.विवाहित जीवन

विवाहित जीवन
5

इस तिथि को जन्मे लोग अपने दोस्तों और परिवार पर बहुत भरोसा करते हैं . इसलिए ये लोग आसानी से जोखिम उठा लेते हैं. प्यार के मामले में, इनके प्रेम संबंध ज़्यादा समय तक नहीं टिकते. हालांकि, इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता है.

6.मूलांक 3 के लिए उपाय

मूलांक 3 के लिए उपाय
6

मूलांक 3 के लोगों को पुरोहित की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि मूलांक 3 संबंध गुरु ग्रह से होता है, गुरु जीवन में ज्ञान देकर सही मार्ग पर लाता है. इसलिए मूलांक 3 वाले लोगों को जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए. यह जरूरी नहीं है कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति को ही अपना गुरु मानें बल्कि आप भगवान को भी अपना गुरु बना सकते हैं. 

7.अपना सकते हैं ये उपाय

अपना सकते हैं ये उपाय
7

मूलांक 3 वालों को रोजाना सुबह केसर का तिलक लगाना चाहिए. मूलांक 3 वालों को ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए और ज्ञान अर्जित करना चाहिए.  साथ ही अपने बुक सेल्फ को अच्छी तरह से रखना चाहिए.  
 

8.Disclaimer

Disclaimer
8

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

