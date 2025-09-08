Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

6 . मूलांक 3 के लिए उपाय

6

मूलांक 3 के लोगों को पुरोहित की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि मूलांक 3 संबंध गुरु ग्रह से होता है, गुरु जीवन में ज्ञान देकर सही मार्ग पर लाता है. इसलिए मूलांक 3 वाले लोगों को जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए. यह जरूरी नहीं है कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति को ही अपना गुरु मानें बल्कि आप भगवान को भी अपना गुरु बना सकते हैं.