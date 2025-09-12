Numerology: इस जन्म तारीख वाली लड़कियों की शादी में आती है मुश्किल, लंबे इंतजार के बाद ही मिलता है सच्चा पार्टनर

DIY Banana Face Mask: त्वचा को बेदाग व ग्लोइंग रखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करें केले का फेस मास्क, नोट करें ये 6 तरीके
धर्म
Abhay Sharma | Sep 12, 2025, 01:30 PM IST
1.शादी में बार-बार रुकावट
हर लड़की का सपना होता है, एक दिन उसकी शादी हो और उसे अपनी पसंद का जीवनसाथी मिले. हालांकि, हर लड़की का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है. कुछ लड़कियों की शादी में बार-बार रुकावटें आती हैं और वो निराश होकर हालात से समझौता कर लेती हैं. अंक ज्योतिष की मदद से आप पहले ही जान सकती हैं कि शादी कब होने की संभावना है. साथ ही, उनकी शादी कितने समय तक चलेगी.
2.इस जन्म तारीख वाली लड़कियों को शादी के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार
अंक ज्योतिष की मदद से हम आपको उन जन्मतिथियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर जन्म लेने वाली लड़कियों को शादी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता. आइए जानते हैं उन तारीखों के बारे में जिन पर जन्म लेने वाली लड़कियों को शादी के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है.
3.आसानी से नहीं मिलता सच्चा प्यार
अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ लड़कियों को अपना सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता. कई सालों के लंबे इंतज़ार के बाद उनकी शादी होती है. किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वाली लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है. दरअसल, इन अंकों के स्वामी राहु ग्रह को माना जाता है. ऐसी लड़कियों को जब तक भावनाओं का सम्मान करने वाला जीवनसाथी नहीं मिल जाता, तब तक उनकी शादी नहीं होती. ये आसानी से शादी के लिए तैयार नहीं होती हैं.
4.बड़े सपने देखती हैं ये लड़कियां
वहीं किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेने वाली लड़कियों के स्वामी शनि देव माने जाते हैं और इन तिथियों में जन्मी लड़कियों के सपने बड़े होते हैं. वे जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं. इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां विवाह को प्राथमिकता नहीं देतीं, इसलिए उनका विवाह समय पर नहीं हो पाता है.
5.किस प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करतीं
इसके अलावा किसी भी महीने की 14, 16 और 19 तारीख को जन्म लेने वाली लड़कियां बुद्धिमान होती हैं और ये दिल की साफ और दिमाग की तेज़ होती हैं. इन्हें अपने जीवन में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होता है और इनके इसी स्वभाव की वजह से ये आसानी से लोगों के साथ घुल-मिल नहीं पाती हैं. यही वजह है कि इन्हें शादी में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
6.ये लड़कियां धार्मिक होती हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7 और 25 तारीख को जन्मी लड़कियां धार्मिक होती हैं. ये जीवन में कुछ करना चाहती हैं और इसके लिए वे कड़ी मेहनत करती हैं. इसके अलावा ये शादी से ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान देती हैं. इसलिए ये आसानी से शादी के लिए तैयार नहीं होती हैं और लंबे समय तक ये शादी के बंधंन में नहीं बंधती हैं.
7.भावुक होती हैं ऐसी लड़कियां
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 11, 20 या 29 तारीख को होता है, वे बहुत भावुक होती हैं और किसी भी चीज के लिए अपनी खुशियों से समझौता नहीं करतीं. जब तक उन्हें अपनी भावनाओं को समझने वाला साथी नहीं मिल जाता, तब तक वे शादी के लिए हां नहीं कहतीं. इसी वजह से उनकी शादी में देरी हो जाती है.