Numerology: इस जन्म तारीख वाली लड़कियों की शादी में आती है मुश्किल, लंबे इंतजार के बाद ही मिलता है सच्चा पार्टनर

3 . आसानी से नहीं मिलता सच्चा प्यार

अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ लड़कियों को अपना सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता. कई सालों के लंबे इंतज़ार के बाद उनकी शादी होती है. किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वाली लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है. दरअसल, इन अंकों के स्वामी राहु ग्रह को माना जाता है. ऐसी लड़कियों को जब तक भावनाओं का सम्मान करने वाला जीवनसाथी नहीं मिल जाता, तब तक उनकी शादी नहीं होती. ये आसानी से शादी के लिए तैयार नहीं होती हैं.