Premanand Ji Maharaj: क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज

7 . भगवान का नाम ही है सच्चा मार्ग

7

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का सुधार और भाग्योदय सिर्फ भगवान का जाप से ही हो सकता है. राधा नाम का जाप करें. अच्छे कर्म करें. इससे आपका भाग्य अपने आप चमक जाएगा. श्रद्धा से राधे-राधे जपें तो परेशानियां दूर होंगी और भाग्य साथ देगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से