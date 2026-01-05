FacebookTwitterYoutubeInstagram
सुप्रीम कोर्ट ने 7 में से 5 आरोपियों को जमानत दी, दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, SC ने 2 आरोपियों की जमानत याचिका रद्द की, सु्प्रीम कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को जमानत दी, शरजील, उमर खालिद की जमानत अर्जी रद्द की | जीने का अधिकार,कानून से ऊपर नहीं-SC, जेल में लंबे वक्त रहने का भी हवाला दिया-SC, दिल्ली दंगे की साजिश रचने का आरोप, आरोपियों ने ट्रायल में देरी का हवाला दिया-SC, 7 आरोपियों की जमानत पर आएगा फैसला, दिल्ली दंगा मामले में SC में सुनवाई जारी

Premanand Ji Maharaj: क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज

आजकल सोशल मीडिया पर ज्योतिष के अलावा न्यूमरोलॉजी खूब चल रहा है. इसमें नाम बदलने से लेकर नाम की स्पेलिंग या अक्षरों में बदलने से भाग्य चमकने का दावा करते हैं. न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं इससे परेशानियां दूर होती हैं और व्यक्ति अमीर बन जाता है. इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी.

नितिन शर्मा | Jan 05, 2026, 10:43 AM IST

वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज लोगों को अध्यात्म के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं. उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में लोग उनसे समाज और आध्यात्म से जुड़े सवाल पूछते हैं.

प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन के बीच एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी क्या नाम बदलने से भाग्य बदल सकता है. जैसे आज कल नाम के अक्षर और स्पेलिंग बदलने की सलाह दी जाती है. क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है. 

प्रेमानंद जी महाराज ने हंसते हुए बताया कि नाम की स्पेलिंग बदलना या नाम बदलने से कुछ नहीं होता. महाराज जी ने बताया कि यह सब भ्रम है. नाम या स्पेलिंग बदलने से जीवन नहीं बदलता है. ऐसा होता तो हर कोई अमीर बन जाता. यह सिर्फ एक भ्रम है.

प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि जीवन में सफलता और कष्टों से मुक्ति पुण्य कर्मों और मेहनत करने से मिलती है. नाम बदलना सिर्फ एक संयोग है. ऐसे में ये फालतू के टोटकों में पैसों की बर्बादी न करें. यह सब भ्र​मित करने वाला है. सच्चा बदलाव कर्म और भक्ति से आता है.  

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भाग्य सिर्फ आपके कर्मों से बदल सकता है. इसलिए जीवन बदलने के लिए अच्छे कर्म करें. सच बोले और दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करें.ऐसा करने से आपका भाग्य चमक सकता है. महाराज जी कहते हैं ​कि खाली समय पर राधा नाम का जप करें. 'राधे राधे' जपने से मन शांत होता है. इससे भाग्य के द्वार खुलते हैं.

प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि नुस्खें और टोटके अपनाकर अपना समय और पैसे खराब न करें. नाम बदलने या अंगूठी पहनने जैसे टोटके समय और धन बर्बाद कराते हैं. महाराज जी कहते हैं कि जो अंगूठी पहने बैठे हैं, वो खुद अमीर नहीं हो रहे हैं वो तुम्हें क्या अमीर करेंगे. महाराज जी कहते हैं कि यह सब ड्रामेबाजी और भ्रम है. इनके चक्कर में न पड़े.

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का सुधार और भाग्योदय सिर्फ भगवान का जाप से ही हो सकता है. राधा नाम का जाप करें. अच्छे कर्म करें. इससे आपका भाग्य अपने आप चमक जाएगा. श्रद्धा से राधे-राधे जपें तो परेशानियां दूर होंगी और भाग्य साथ देगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

