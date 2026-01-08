Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?

1 . मूलांक 1 - नेतृत्व और पहल की क्षमता

1

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख जन्म तारीख) के जातकों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे लोग साहसी हैं, निर्णय लेने में माहिर हैं और किसी भी स्थिति में आगे बढ़कर रास्ता दिखाने का गुण रखते हैं.

