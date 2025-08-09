Numerology: अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं इस मूलांक के लड़के, हर सुख-दुख में देते हैं साथ

Sleeping With Mouth Open: मुंह खोलकर सोते हैं आप? कहीं आपको तो नहीं है ये बीमारी
Aman Maheshwari | Aug 09, 2025, 01:13 PM IST
1.अच्छे पार्टनर होते हैं इस मूलांक के लड़के
अंक ज्योतिष के मुताबिक, जिन लड़कों का मूलांक 2, 4 और 6 होता है. वह अच्छे पति साबित होते हैं. यह बेस्ट लाइफ पार्टनर बनते हैं.
2.मूलांक 2 के लड़के
किसी का जन्म महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो तो उसका मूलांक 2 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह चंद्र देव होते हैं.
3.अच्छे लाइफ पार्टनर
2 मूलांक के लड़के अच्छे लाइफ पार्टनर बनते हैं. यह किसी से प्रेम कर लें तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं. यह अच्छे पति और पार्टनर बनते हैं. इनके लिए मूलांक 1,4,3 और 6 मूलांक की लड़कियां लकी होती हैं.
4.मूलांक 4 के लड़के
4, 13, 22 या 31 जन्म तारीख वालों का मूलांक 4 होता है. इन लोगों के स्वामी ग्रह राहू हैं. यह लोग भी बेस्ट पार्टनर बनते हैं.
5.हमेशा प्यार के साथ खड़े होते हैं
यह लोग हर हाल में अपने प्यार के साथ खड़े रहते हैं. अपने प्यार को हासिल करने के लिए मुश्किलों से लड़ जाते हैं. प्रेम करने के बाद जीवनभर साथ निभाते हैं. इनके लिए 1, 2, 7 और 9 मूलांक वाली लड़कियां अच्छी होती है.
6.मूलांक 6 के लड़के
किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो तो उसका मूलांक 6 होता है. 6 मूलांक के लोगों के स्वामी ग्रह शुक्र देव हैं.
7.पार्टनर को नहीं होने देते कोई कमी
मूलांक 6 के लड़के अपने पार्नटर को कभी भी कोई कमी नहीं होने देते हैं. यह अपने और पार्टनर के लिए हर सुख-सुविधाओं का इंतजाम करते हैं. 6 मूलांक के लड़कों के लिए 3,2, 4, 5 और 6 नंबर की लड़की बेस्ट होती हैं.