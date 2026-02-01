Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 

1 . मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख)

आमतौर पर मूलांक 1 के लोगों को लोग बहुत आत्मविश्वासी मानते हैं, थोड़ा डराने वाले और हमेशा कंट्रोल में रहने वाले माने जाते हैं, पर असल में ऐसे लोग अंदर से काफी संवेदनशील होते हैं, ज्यादा सोचने वाले हैं और बस चाहते हैं कि ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए और लोग थोड़ा नरम दिल हों.