Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 

Abhay Sharma | Feb 01, 2026, 08:14 PM IST
1.मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख)
आमतौर पर मूलांक 1 के लोगों को लोग बहुत आत्मविश्वासी मानते हैं, थोड़ा डराने वाले और हमेशा कंट्रोल में रहने वाले माने जाते हैं, पर असल में ऐसे लोग अंदर से काफी संवेदनशील होते हैं, ज्यादा सोचने वाले हैं और बस चाहते हैं कि ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए और लोग थोड़ा नरम दिल हों.
2. मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 जन्म तारीख)
आप क्या समझते हैं, आप शर्मीले, प्यारे और हमेशा शांत रहने वाले इंसान हैं. लेकिन, असल में ऐसे लोग बहुत भावनात्मक और तेज समझ वाले हैं, सामने वाले के बोलने के अंदाज में छोटा-सा बदलाव भी पकड़ लेते हैं और वो बातें भी याद रखते हैं जिन्हें लोग भूलने का नाटक करते हैं.
3.मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 जन्म तारीख)
लोग क्या समझते हैं, ऐसे लोग मजेदार, ज़्यादा बोलने वाले और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हैं. लेकिन, असल में ज़ोर से हंसते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि अगर आप चुप रहे तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे.
4.मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 जन्म तारीख)
लोग क्या समझते हैं, आप सख्त, गंभीर और आसानी से प्रभावित न होने वाले इंसान हैं. लेकिन, असल में ये लोग दिल से नरम लेकिन व्यवहारिक हैं, जो बस स्थिरता, भरोसा और एक शांत, संतुलित जीवन चाहते हैं, न कि उलझा हुआ ड्रामा.
5.मूलांक 5 (5, 14 या 23 जन्म तारीख)
लोग क्या समझते हैं, आप बेफिक्र, मस्तमौला और कमिटमेंट से दूर रहने वाले हैं. लेकिन, आप दिल से बहुत भावुक हैं, मजाक के पीछे अपनी भावनाएं छुपाते हैं और अंदर-ही-अंदर ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं, जो आपकी बेचैनी और बेचैन मन को समझ सके.