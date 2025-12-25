FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

धर्म

धर्म

Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 

Possessive: अंक ज्योतिष के अनुसार, आज हम आपको उस मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद जिद्दी होते हैं और फैसला लेने में किसी की नहीं सुनते. इस मूलांक के लोग खासतौर से जब प्यार में पड़ते हैं तो बहुत पज़ेसिव हो जाते हैं. आइए जानें किन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है ये आदत... 

Abhay Sharma | Dec 25, 2025, 06:32 PM IST

1.मूलांक 4

1

किसी भी महीने की 4, 13, 22, या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है, मूलांक 4 राहु ग्रह से जुड़ा माना जाता है. राहु के प्रभाव की वजह से इस मूलांक के जातक दूसरों से बहुत अलग सोचते हैं. ऐसे लोगों की लव लाइफ काफी मुश्किल होती है क्योंकि ये प्यार में बहुत ज्यादा पज़ेसिव होते हैं. 

2.नहीं बनाते बिना मतलब का रिश्ता

2

इस मूलांक के जातक प्यार को बहुत गंभीरता से लेते हैं और बिना मतलब किसी से रिश्ता नहीं बनाते हैं. एक बार जब ये किसी से प्यार कर लें तो रिश्ते को निभाने में पूरी ईमानदारी और समर्पण रखते हैं. ये लोग प्यार को शब्दों से कम और अपने कामों से ज़्यादा जताते हैं. पार्टनर का दिल से ख्याल रखते हैं. 

 

 

 

 

3.रिश्ते को लेकर हो जाते हैं पजेसिव  

3

हालांकि, कभी-कभी उनकी यह केयर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और ये पज़ेसिवनेस जैसी लग सकती है. ये लोग पार्टनर की हर बात जानना चाहते हैं, इसी वजह से तकरार पैदा होती है. लेकिन, ऐसा वे प्यार खोने के डर से करते हैं. उन्हें अगर भरोसा मिले, तो ये बहुत समझदारी और सब्र के साथ रिश्ता निभाते हैं. 

4.हर मामले में चाहते हैं स्पष्टता 

4

इस मूलांक के जातकों को झूठ, उलझन और शक बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ये हर मामले में स्पष्टता चाहते हैं. इनका एक बार भरोसा बन जाए तो जीवन भर उस रिश्ते का सम्मान करते हैं. मुश्किल समय में अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ते और बहुत ज़िम्मेदारी से रहते हैं. परिवार इनकी पहली प्राथमिकता है. 

5.मेहनती स्वभाव

5

मूलांक 4 वाले लोग बहुत मेहनती स्वभाव के होते हैं और वे ऐसा मानते हैं कि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है. इसलिए, ऐसे लोग हर चीज़ के लिए पाने के लिए मेहनत करते हैं, प्यार के मामले में भी. अगर मूलांक 4 के जातकों का पार्टनर उन्हें समझता है, तो उनका रिश्ता और भी मज़बूत होता है.

6.जीवनभर साथ निभाने वाले

6

कुल मिलाकर मूलांक 4 के जातकों के लिए कहा जा सकता है, कि ऐसे लोग प्यार में बहुत ईमानदार होते हैं. अगर रिश्ते में विश्वास, धैर्य और स्पष्टता हो, तो लव लाइफ बहुत स्थिर रहती है. मूलांक 4 के जातक एक ऐसे पार्टनर के रूप में सामने आते हैं, जो जीवन भर साथ निभाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

