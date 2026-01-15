FacebookTwitterYoutubeInstagram
'आतंक से कभी अनजान नहीं...', भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया VIDEO

JEE Mains Admit Card 2026: NTA जल्द जारी करेगा JEE Mains 2026 सेशन 1 के एडमिट कार्ड, 21 जनवरी से शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 

1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर

Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस

WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

धर्म

Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस

Numerology Number 3: किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख के जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इस मूलांक के जातकों पर गुरु (Jupiter) का प्रभाव होता है. मूलांक 3 के जातक बहुत क्रिएटिव हैं और हर काम में माहिर होते हैं. लेकिन, ये एक आदत उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है. 

Abhay Sharma | Jan 15, 2026, 04:34 PM IST

1.मूलांक 3

मूलांक 3
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 के जातकों के पास  शानदार आइडियाज़ की कोई कमी नहीं होती है, इनपर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है और ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव भी होते हैं. इस मूलांक जातकों में कुछ खास ताकत होती है, पर ये आदतें इन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं. 

2.मूलांक 3 की खास ताकत

मूलांक 3 की खास ताकत
2

गुरु ग्रह का प्रभाव के नाते इस मूलांक के जातक ऊर्जा से भरे होते हैं. इस मूलांक के जातक लोगों से जुड़ने और दिखने के लिए बने हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 में इनपर सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव भी रहेगा, जिससे इन्हें चमकने का मौका मिलेगा.. 

3.इस एक आदत की वजह से रह जाते हैं पीछे

इस एक आदत की वजह से रह जाते हैं पीछे
3

इस मूलांक के जातकों में एक कमी होती है, वो ये है कि वे हमेशा हर चीज में बस यही कहते हैं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, थोड़ा और समय चाहिए, अगर फेल हो गया तो, इसी तरह के डर की वजह से ऐसे लोग अपने आइडियाज़ खुद तक ही सीमित रखते हैं. 

4.2026 में ये काम करना बंद करें.

2026 में ये काम करना बंद करें.
4

अगर आपको 2026 में भीड़ में अलग चमकना है तो परफेक्ट समय का इंतजार करना बंद करें, याद रखें, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है. काम को टालते रहना (प्रोक्रास्टिनेशन) की आदत छोड़ें. 
 

5.क्या करें?

क्या करें?
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर आप नौकरी में हैं तो अपने आइडियाज़ बॉस से शेयर करना सीखें, प्रमोशन मिलेगा. इसके अलावा आप बिजनेस में हैं, तो ज़्यादा सोचने की बजाय एक्शन लेना शुरू करें. 

6.2026 आपका साल है

2026 आपका साल है
6

अंक और ज्योतिष गणना की मानें तो सूर्य की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने और दिखने के लिए पुश कर रही है. सही फैसलों के लिए पाइराइट पहनने की सलाह दी जाती है. अगर आप जन्मांक 3 हैं, अब सामने आइए और चमकिए. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

