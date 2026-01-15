Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस

धर्म
Abhay Sharma | Jan 15, 2026, 04:34 PM IST
1.मूलांक 3
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 के जातकों के पास शानदार आइडियाज़ की कोई कमी नहीं होती है, इनपर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है और ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव भी होते हैं. इस मूलांक जातकों में कुछ खास ताकत होती है, पर ये आदतें इन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं.
2.मूलांक 3 की खास ताकत
गुरु ग्रह का प्रभाव के नाते इस मूलांक के जातक ऊर्जा से भरे होते हैं. इस मूलांक के जातक लोगों से जुड़ने और दिखने के लिए बने हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 में इनपर सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव भी रहेगा, जिससे इन्हें चमकने का मौका मिलेगा..
3.इस एक आदत की वजह से रह जाते हैं पीछे
इस मूलांक के जातकों में एक कमी होती है, वो ये है कि वे हमेशा हर चीज में बस यही कहते हैं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, थोड़ा और समय चाहिए, अगर फेल हो गया तो, इसी तरह के डर की वजह से ऐसे लोग अपने आइडियाज़ खुद तक ही सीमित रखते हैं.
4.2026 में ये काम करना बंद करें.
अगर आपको 2026 में भीड़ में अलग चमकना है तो परफेक्ट समय का इंतजार करना बंद करें, याद रखें, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है. काम को टालते रहना (प्रोक्रास्टिनेशन) की आदत छोड़ें.
5.क्या करें?
अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर आप नौकरी में हैं तो अपने आइडियाज़ बॉस से शेयर करना सीखें, प्रमोशन मिलेगा. इसके अलावा आप बिजनेस में हैं, तो ज़्यादा सोचने की बजाय एक्शन लेना शुरू करें.
6.2026 आपका साल है
अंक और ज्योतिष गणना की मानें तो सूर्य की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने और दिखने के लिए पुश कर रही है. सही फैसलों के लिए पाइराइट पहनने की सलाह दी जाती है. अगर आप जन्मांक 3 हैं, अब सामने आइए और चमकिए.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
