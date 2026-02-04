Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात

1 . मूलांक 2

दरअसल, हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 के बारे में. अंक ज्योतिष के अनुसार, 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. ऐसे लोग कल्पनाशील, भावुक, दयालु और समझदार होते हैं. इस मूलांक के लोगों को अकेले रहना पसंद नहीं होता है, ये हमेशा आसपास रिश्ते, परिवार और दोस्तों का साथ चाहते हैं.